Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Real Murcia

El Córdoba CF se marchó del duelo ante el Real Murcia con la sensación de haber dejado escapar una buena ocasión para dar un paso adelante en la tabla. Los blanquiverdes acabaron desesperados ante su falta de tino y la resistencia de un rival que no perdió la cara al partido en ningún momento.

Así jugaron, uno por uno, los jugadores del Córdoba CF ante el Real Murcia:

CARLOS MARÍN. Atento. No tuvo excesivo trabajo el portero almeriense pero cuando tuvo que intervenir lo hizo con acierto para frenar las pocas embestidas del rival y dando a su defensa tranquilidad en todo momento.

ALBARRÁN. El mejor. Fue un peligro constante para el Real Murcia por su facilidad para irse al ataque y poner balones en el área. Los mejores centros de su equipo salieron de sus botas. Incansable durante los casi 100 minutos de partido.

MATI BARBOZA. Prueba superada. El central malagueño cumplió a la perfección en su primera titularidad, obligada por el rosario de bajas de su equipo en defensa. Sobrio, transmitiendo seguridad y sin perder la concentración en ningún momento.

LAPEÑA. Líder. Tenía que asumir galones, más que nunca, en defensa, y cumplió con creces en ese papel. Estuvo seguro y sin complicarse en la porfía con los delanteros del Murcia y solo se echó en falta su buen golpe en largo.

CALDERÓN. Tapado. El Real Murcia sabía del peligro del lateral izquierdo blanquiverde y no le dejó respirar en todo el partido. Eso hizo que apareciera mucho menos en ataque, aunque cuando lo hizo ganó casi siempre línea de fondo.

DIARRA. Multiplicado. Formando pareja junto a Recio, le tocó la labor más oscura y su despliegue físico fue encomiable. Eso quizás le pasó factura en el tramo final del encuentro, en el que se le vio ya con poca gasolina para acercarse al área rival.

RECIO. Exigido. Desde los primeros minutos ya estuvo condicionado por una amarilla que se ganó al verse superado por un rival en velocidad y eso le lastró mucho. Para colmo de males, tuvo que retirarse a la hora de juego lesionado.

CARRACEDO. Impreciso. Tuvo mucho protagonismo en el primer acto porque el Córdoba volcó todas sus acciones de ataque en ese carril. Lo que le faltó fue decidir bien en el momento de centrar al área, algo por otra parte habitual.

KUKI ZALAZAR. De más a menos. Empezó muy enchufado, apareciendo bien entre líneas y botando con peligro el balón parado. Hasta tuvo una gran ocasión que le sacó Manu García. Su protagonismo decayó mucho en el segundo tiempo.

ADILSON MENDES. Desaprovechado. El lisboeta tuvo un partido extraño, pues apenas entró en juego en la primera parte y cuando lo hizo más en la segunda no encontró su punto de acierto. Un borrón dentro de unas últimas semanas muy buenas.

TORIL. Motivado. Al balear se le vio con ganas de demostrar ante su exequipo y tuvo las dos mejores ocasiones del Córdoba, una por cada parte. En la primera definió mal y en la segunda se topó con Alberto cuando su disparo se colaba.

ÁLEX SALA. Mejorado. Buenos minutos del barcelonés después de las dudas que ha dejado en sus últimas intervenciones. Se echó la responsabilidad del equipo y trató de conectar con los hombres de ataque cada vez que tuvo el balón.

KIKE MÁRQUEZ. Desenchufado. Es curioso, pero se le vio mucho más metido en el partido cuando estaba en la banda, atento a cada detalle de sus compañeros y en constante comunicación con Ania, que en los minutos que tuvo de juego.

SIMO. Intrascendente. La defensa del Real Murcia no tuvo problema alguno en frenar al extremo blanquiverde, perdido como de costumbre en jugadas personales de las que rara vez saca algo positivo para su equipo.

CASAS. Negado. Está en un momento de la temporada en que no le sale nada y un par de acciones que tuvo en el área no pudo ni finalizarlas. Al menos, hay que elogiarle el derroche que puso y que no le importó replegarse cuando fue necesario.