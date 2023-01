Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Celta de Vigo B

CARLOS MARÍN. Impotente. Salvó a su equipo en un par de ocasiones muy claras del Celta B, que pudo haber hecho incluso más daño, pero poco pudo hacer en los goles del filial gallego, ante la pasividad de su zaga.

PUGA. Acelerado. Suyos fueron los mejores intentos de atacar del Córdoba en la primera parte, pero por ir demasiado acelerado acabó malgastando buenas opciones. En defensa le costó muchísimo. Pidió el cambio fruto de la fatiga.

JORGE MORENO. Dubitativo. Todo son dudas para un central que ofrecía seguridad y que no encuentra su mejor nivel desde hace semanas. Excesivamente blando a la hora de salir a tapar a Iker Losada en el primer gol.

GUDELJ. Superado. Lautaro lo retrató con un recorte en seco en el segundo gol del filial vigués. No tiene la claridad de antes a la hora de sacar el balón. Pese a ello, sigue siendo el único que se salva en defensa.

CALDERÓN. Irreconocible. El sevillano ha dado un bajón terrible, en la línea de todo su equipo. En ataque le cuesta un mundo aparecer con claridad y decisión, mientras que en defensa ya no es ese lateral solvente que parecía.

DIARRA. Descolgado. Demasiado espacio a las espaldas de un jugador que ha notado el bajón físico y que ya no repliega con la frescura que lo hacía. Apareció bien descolgándose en ataque, pero no encontró el camino del disparo.

JAVI FLORES. Desesperado. Intentó agarrar el mando del partido pero se desesperó ante la falta de movilidad de sus compañeros. En defensa le costó un mundo replegar y su espalda fue un chollo para el filial vigués.

CARRACEDO. Intermitente. Alternó algunas buenas acciones con otras muy negativas. No está al nivel que tuvo en la primera vuelta pero al menos lo intenta, y en este Córdoba que parece haber perdido las ganas es el camino para volver al camino adecuado.

DE LAS CUEVAS. Desaparecido. Sigue contando con un crédito prácticamente ilimitado por parte de Germán Crespo, a pesar de que su nivel no es ni mucho menos el deseado. Trató de juntar líneas en el inicio pero pronto su influencia en el juego cayó en picado.

CANARIO. Discreto debut. El palentino fue titular tras solo dos entrenamientos con el grupo y se le notó una falta de acoplamiento lógica. Empezó en la derecha, pero le costó un mundo entrar en juego, algo que tampoco hizo tirado a la izquierda.

CASAS. Una isla. Solo en el área y con poca ayuda de De las Cuevas para entrar en juego, al rambleño le tocó hacer la guerra por su cuenta y sin encontrar el camino del gol. Lo intentó, pero no está en un buen momento.

ARMANDO SHASHOUA. Dinámico. Debut complicado para el inglés, con el equipo en plena caída y obligado a coger el mando del juego. Demostró personalidad y que el balón no le quema, si bien le falta todavía asentarse.

CEDRIC TEGUIA. Negado. No será por falta de voluntad, pero al extremo hispano-camerunés no le sale nada. Lo intentó desde el costado izquierdo pero no acertó a poner un buen balón en el área del rival.

KIKE MÁRQUEZ. Desconectado. Muy muy lejos del Kike Márquez que asomó al principio de la temporada. No está contando con la confianza de Germán Crespo y eso parece haberlo sacado de la dinámica desde hace semanas.

EKAITZ JIMÉNEZ. Último recurso. Germán Crespo puso al zurdo para intentar dar más mordiente al equipo por banda en el tramo final, pero Ekaitz apenas pudo entrar en juego, con su equipo ya con los brazos bajados.

JOSÉ RUIZ. Relevo. El valenciano dio el relevo a Puga cuando el granadino pidió el cambio, roto por el esfuerzo físico. No aportó nada, pero el partido estaba ya decidido hacía bastantes minutos.