Diez jornadas para un ascenso (V): El Córdoba CF deshace el camino

De vuelta al camino correcto. El Córdoba CF, con su victoria ante el Intercity en el Antonio Solana, deshizo el paso dado hacia atrás con su derrota en El Arcángel ante el Alcoyano. Los tres puntos logrados por los de Iván Ania sirvieron para certificar su pase al play off de ascenso a Segunda División -aunque no sea 100% matemático- y garantizarse así su billete para la próxima edición de la Copa del Rey.

Tirando de oficio y solidez defensiva, el Córdoba CF volvió a la senda del triunfo ante el Intercity y afianza de nuevo la segunda plaza de la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF. De momento, los blanquiverdes aventajan de nuevo en cuatro y cinco puntos al Ibiza y al Málaga, respectivamente. Los baleares perdieron en casa ante el Atlético de Madrid B y los malacitanos no pasaron del empate en La Rosaleda ante el Murcia.

Con los resultados ya conocidos de sus perseguidores, el Córdoba CF no dejó pasar la oportunidad en el Antonio Solana ante el Intercity. Incluso estuvo cerca también de recortar distancias con el líder, el Castellón. Sin embargo, los orelluts siguen intratables y fue en la recta final de su encuentro en Linarejos cuando Iago Indias consiguió el gol del triunfo. De este modo, la renta con el liderato sigue igual para los de Iván Ania cuando quedan cinco jornadas para la conclusión de la fase regular en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Los de Dirk Shreuder suman ya 75 puntos y van directos hacia Segunda División. Tras la derrota en Castalia ante el Córdoba CF, los castellonenses mejoraron sus prestaciones de la mejor forma posible: con cinco victorias consecutivas. La última en Linarejos ante un Linares que buscaba un necesario triunfo en su batalla por una permanencia que se aleja un poco más.

Con ocho puntos de renta sobre los blanquiverdes, que tienen 67 en su casillero, el Castellón recibirá el próximo domingo a un Melilla que se resiste a entregar su plaza en Primera RFEF. Los norteafricanos, a pesar de vencer al Mérida en esta última jornada, están a 11 puntos de la permanencia cuando quedan 15 en juego, por lo que en Castalia podrán quedarse a las puertas del abismo si caen derrotados ante un cuadro orellut que daría otro salto hacia Segunda División si vence a los melillenses ante su público.

La cruz del Ibiza

Con la primera plaza muy complicada, el Córdoba CF debe agarrarse a seguir en el camino correcto para certificar la segunda posición. De momento, los blanquiverdes deshicieron sus pasos de la pasada jornada. Para ello, también fue clave que su rival más directo, el Ibiza, no fuese capaz de conseguir su tercera victoria consecutiva.

Los ibicencos, tras vencer al Melilla (4-3) y al Atlético Baleares (0-1), volvieron a las andadas y cayeron en su feudo ante un filial del Atlético de Madrid que aprovechó el mal momento de los de Guillermo Fernández Romo, que siguen con su particular caída libre en una segunda vuelta muy negativa. A cuatro puntos del Córdoba CF de nuevo, el cuadro balear no tiene un duelo sencillo en El Maulí ante un Antequera que se juega sus últimas opciones de aspirar a un play off que tiene actualmente a seis puntos.

Frenazo del Málaga

El Málaga, por su parte, tampoco sacó adelante su partido ante un Real Murcia que sigue en su escalada hacia la zona noble de la clasificación. Los de Pablo Alfaro frenaron a los malagueños, que se quedaron a cero. Con el empate cosechado, los de Sergio Pellicer mantienen la cuarta plaza y se colocan a un punto del Ibiza y a cinco del Córdoba CF, su próximo rival en El Arcángel.

Con la vista puesta en el duelo ante los de Iván Ania, el Málaga tiene la oportunidad de recortar distancias con la segunda plaza si saca los tres puntos del coliseo ribereño. Además, si el Ibiza no saca adelante su partido en El Maulí, lo adelantaría en la clasificación. Eso sí, el partido del domingo en El Arcángel es de alto voltaje y marcará en cierto modo el trayecto final en el Grupo 2 de Primera RFEF.

El Ceuta suma y sigue

Por otro lado, el Ceuta sumó su octava jornada seguida sin perder y sigue dando pasos agigantados para disputar el play off. De momento, los ceutíes, a los que les costó sacar adelante su partido ante el descendido Atlético Baleares, tienen 56 puntos y están a seis puntos y siete del Málaga y el Ibiza, respectivamente.

En busca de estar entre los mejores, la próxima jornada se presenta clave para el Ceuta porque visita el domingo en el Enrique Roca al Real Murcia. Los de Pablo Alfaro tienen la ocasión perfecta de acercarse a esta quinta plaza, pero un revés les dejaría muy tocados para las últimas cuatro citas. Por su parte, el Recreativo, que perdió el pasado sábado ante el Atlético Sanluqueño, está a cuatro puntos de los caballas y sería su más directo perseguidor si vence en casa al necesitado Linares.

Lo que está claro es que el Córdoba CF ve con más optimismo el futuro tras conseguir tres puntos en el Antonio Solana ante el Intercity, duelo en el que demostró su solidez gracias a su buen hacer fuera de casa. De hecho, los blanquiverdes igualan su mejor registro lejos de El Arcángel (temporada 98-99) tras encadenar 13 citas seguidas sin perder. Una dinámica clave para afianzar la segunda posición de cara a un futuro play off.