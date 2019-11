El abogado de Jesús León anuncia un recurso contra el auto de venta del Córdoba CF

El nuevo escenario que se ha desatado en torno al Córdoba CF provocó reacciones de todo tipo entre los actores principales de esta particular partida de ajedrez, desde el rechazo por parte de la defensa de Jesús León, hasta la actitud de vigilancia por los intereses del club de Minoritarios CCF o las contundentes palabras de Joaquín Zulategui. Incluso Carlos González, que no quiso hacer declaraciones públicas sobre el asunto, dejó entrever que el recorrido de esta historia es aún largo y no ha terminado. De momento, hoy los administradores judiciales, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu, ofrecerán una rueda de prensa para dar más luz a todo este proceso en el que juegan un papel clave.

Sin pronunciamiento público de uno de los litigantes por la sociedad, la parte de León –ambos mantienen una causa abierta aún sin fecha–, en boca de su letrado –el expresidente optó por no hacer declaraciones–, Álvaro Cerezo, fue contundente en sus manifestaciones, dejando claro que este mismo martes se personarán como parte del concurso de acreedores abierto por la administración judicial con el fin de liquidar la compañía actual como primer paso para presentar recurso contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil, sin descartar, en caso de que sea rechazado, elevarlo a la Audiencia Provincial. Es el paso previo a la presentación de alguna de las ofertas en las que venían trabajando en las últimas semanas, y que ahora viven un periodo de aceleración total.

“El auto del juez nos parece con unas condiciones rigurosas y muy difíciles de cumplir. Es un auto a medida para que se quede la oferta que se ha presentado”, comentó Cerezo, que comprende la premura de las decisiones del juez, pero considera que “sin saber las condiciones de la oferta presentada, con la dificultad para configurar una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en tan poco tiempo y al mismo tiempo poner sobre la mesa 3.250.000 millones de euros se está haciendo una subasta en desigualdad”.

El letrado de Montero Aramburu no ocultó su malestar por todo lo acontecido en la jornada del lunes: “Estamos molestos con la rapidez con la que se ha hecho todo y también con la innecesariedad, porque se sabía que se iban a presentar ofertas por el club”. Sin ir más lejos, él mismo dio aviso al Juzgado de Instrucción número 5 que lleva la causa contra Jesús León tras su detención y posterior puesta en libertad el pasado viernes de que esta misma semana le harían llegar una propuesta para hacerse con la sociedad, avalada por una inversión que no sólo liquidaría la deuda actual, sino que permitiría terminar el curso.

“El Córdoba CF SAD desaparece como tal, tras 65 años de historia, eso hay que decirlo”, apuntó Álvaro Cerezo, haciendo un guiño a la afición cordobesista, si bien su enfado va más allá, y mira directamente al dictamen del auto publicado por el juez Antonio Fuentes Bujalance. “No entendemos que el mismo administrador judicial que solicita el concurso de acreedores voluntario (en referencia a Francisco Estepa) sea nombrado administrador concursal; es posible legalmente, pero no lo entendemos”, señaló.