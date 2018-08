La incertidumbre crece en el Córdoba CF a sólo dos días del inicio liguero

El Córdoba ha presentado este jueves a Luis Muñoz, su primera y hasta ahora única incorporación para la temporada 18-19 que arrancará el próximo sábado en El Arcángel ante el Numancia (22:00). Con la compañía del director deportivo de la entidad, Rafael Berges, que ha dado algo de luz a la situación actual y le ha pedido que se deje "el alma por esta camiseta, este escudo y este club", el central malagueño ha aparecido tras completar su segundo entrenamiento con el equipo y ha dejado clara su voluntad de "ayudar en todo lo posible" a un club "con historia" que "siempre" le ha llamado "la atención". El futbolista, que el CCF ha presentado sin dorsal, tendrá ficha del primer equipo, con el que estará inscrito... cuando la Liga de Fútbol Profesional (LFP) emita un dictamen sobre la situación de la entidad con el límite salarial, algo que espera ocurra en las próximas horas.

Porque ese es el principal caballo de batalla de una entidad blanquiverde que vive sumida en la más profunda incertidumbre a sólo dos días de su estreno liguero. De hecho, Berges ha alimentado aún más este caos al advertir que "en este momento no tenemos una situación definitiva" sobre con qué jugadores contar para recibir al Numancia el sábado. "Estamos a la espera de una respuesta definitiva, no sabemos nada", ha insistido el director deportivo, el encargado de aportar algo de luz, con muchas más sombras, a la actualidad del Córdoba.

El cordobés ha admitido que el club está en "una situación anormal", lo que le permite realizar su trabajo sólo "mínimamente" para "no dar pasos en falso". Todo a expensas de una resolución positiva de la LFP, en cuya "buena voluntad" confía Berges para "que nos permita competir con dignidad; esperemos que LaLiga sea comprensiva y nos deje jugárnoslo todo en el campo en igualdad con el resto de equipos".

A pesar de todo, el director deportivo ha confirmado también el interés en el malaguista Álex Mula y el madridista Quezada, así como la negativa del club a dejar salir, bajo ningún concepto, a algún jugador con contrato porque "no nos reactiva nada". Eso sí, Berges ha matizado que la prioridad es "saber cómo afrontamos el partido ante el Numancia, luego saber la situación real para poder dar más pasos", al tiempo que ha reconocido que no poder formular la inscripción de Edu Ramos sería "un palo terrible a todos los niveles" para un club que sigue nadando en la incertidumbre a dos días de su debut liguero.