El gran reto de Germán Crespo con el Córdoba CF

El Córdoba CF, tras la jornada de descanso de este lunes, arranca este martes su preparación en la Ciudad Deportiva con la vista puesta en el duelo ante el Tamaraceite (El Arcángel, 12:00), cita aplazada de la jornada 22 que se recupera este miércoles. Los blanquiverdes, que mantienen nueve puntos de renta respecto al segundo clasificado, el Cacereño, pueden dar otro paso hacia el objetivo del ascenso si gana y se distancia a 12 puntos de los de Cáceres.

Con unos números de oro, en el que el Córdoba CF es el máximo goleador y el que menos encaja del Grupo IV de Segunda RFEF, los blanquiverdes van superando retos jornada tras jornada. Uno de ellos es el de mantenerse invicto en El Arcángel todo el curso. De momento, lo están consiguiendo los cordobesistas tras sumar 13 victorias en el estadio ribereño, que presentará este miércoles una buena imagen por la presencia de más de 11.000 alumnos de colegios e institutos.

A expensas de ver la evolución de Javi Flores -el capitán no jugó ante el San Roque de Lepe y no estuvo en el entrenamiento del domingo-, el Córdoba CF, que tendrá las bajas por sanción de José Ruiz y Omar Perdomo -debe ratificarlas previamente el Comité de Competición-, tiene un gran reto ante el Tamaraceite. De hecho, los blanquiverdes no han ganado nunca al cuadro canario con Germán Crespo a los mandos del cuadro cordobesista.

Sólo tres veces se han visto las caras el Córdoba CF y el Tamaraceite, pero los dos últimos partidos se saldaron con empate en el marcador. El primero, en la etapa de Pablo Alfaro, los blanquiverdes ganaron en el Juan Guedes. Por otro lado, Germán Crespo se estrenó en el banquillo del primer equipo para relevar al preparador maño frente a los insulares en un duelo que se saldó con una igualada a uno en El Arcángel.

En su estreno al frente del Córdoba CF, Germán Crespo, que tenía un complicado reto por delante, apostó por el debut de Carlos Puga. De hecho, de aquel encuentro disputado el pasado 25 de abril de 2021 solo pueden repetir presencia en el once inicial el extremo granadino, el capitán Javi Flores -siempre que mejore de sus problemas físicos- y Miguel de las Cuevas. No queda nadie más, salvo Luismi y Visus que estuvieron aquel día en el banquillo cordobesista.

Los blanquiverdes se adelantaron en el marcador por medio de un tanto de Miguel de las Cuevas, pero en el tramo final los insulares nivelaron el pleito por un penalti cometido por el debutante Carlos Puga sobre el excordobesita José María López Silva, que regresará este miércoles a El Arcángel para enfrentarse de nuevo a su exequipo.

Pero a la segunda ocasión tampoco pudo Germán Crespo rendir cuentas. El Tamaraceite, al inicio de este curso, se cruzó de nuevo en el camino del preparador nazarí y nivelaron de nuevo en el Juan Guedes. Los blanquiverdes marcaron primero gracias a un gol de Willy, pero en la recta final volvieron a encajar un tanto que dejó sin premio gordo a los cordobesistas, que buscan sobreponerse al cuadro insular. A la tercera siempre va la vencida.