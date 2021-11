Germán Crespo: "Meterle diez puntos al segundo sería una renta importante"

Con la mente puesta en el CP Cacereño. El Córdoba CF vela armas para recibir este domingo al otro equipo que marcha invicto en el Grupo IV de Segunda RFEF. Germán Crespo expuso que llegan a esta cita "con la ilusión de seguir ganando y de seguir sumando de tres en tres". "Hace 48 horas estamos disputando otro partido exigente, pero poco a poco se está recuperando a gente y hará que lleguemos a este próximo mes y pico en las mejores condiciones posibles", apuntó el preparador granadino.

Sobre el próximo encuentro, Germán Crespo reconoció que están "compitiendo miércoles y domingo y eso te exige mucho y ahora nos viene un rival que está invicto, es el más directo porque es el segundo clasificado y no conoce la derrota, pero vamos a plantear el partido como todos", por lo que van a salir a por el triunfo desde el inicio.

"Si somos capaces de ganar, también están equipos, como Coria, pero también tienen partidos complicados. A la altura en la que estamos, meterle 10 puntos al segundo sería una renta importante, no definitiva porque quedan muchos partidos, pero te daría mucha tranquilidad", comentó el técnico del Córdoba CF. "Nosotros afrontamos el partido como todos, en busca de los tres puntos. Ese resultado positivo es obvio que no nos serviría para relajarnos porque quedan muchos partidos por delante", señaló Germán Crespo.

Sobre el tipo de partido, el preparador granadino comentó que el Ebro y el Cacereño son "dos equipos diferentes". "Hemos analizado el rival del domingo y es un equipo que busca las transiciones defensa-ataque y la velocidad que pueda tener en la banda. Tiene jugadores verticales, pero es bueno en la toma de decisiones", señaló Germán Crespo. También reconoció que será "un rival que nos puede venir bien por la propuesta que tienen, porque quieren tener el balón. Si somos capaces de defender la apertura que ellos tienen, nos puede beneficiar ofensivamente el juego que tienen", expuso el nazarí.

Aunque ahora mismo los de Cáceres son segundos, Germán Crespo cree que habrá alguna "variante". "Hay equipos que vienen por detrás que pueden pelear el segundo puesto e incluso el primero. El Cacereño está invicto pero tiene muchos empates, pero al final es un equipo al que nadie ha podido ganarle. Por números están ahí, pero esto es muy largo y a partir de ahora llegarán sanciones y lesiones y el que tenga más fondo de armario podrá pelear con nosotros ahí arriba", argumentó el granadino

Por otro lado, ante la opción de ganar la Copa RFEF y poder celebrarlo, Germán Crespo, que mandó un mensaje de ánimo al Córdoba Genuine y les deseó suerte, señaló que "yo lo que veo es que está disfrutando la afición, que se lo merece todo. A lo mejor ir a las Tendillas no lo sé, pero es complicado y aunque sea un título menor es un título. Eso dependerá de cada uno, yo lo voy a celebrar", comentó. Además, añadió que "al final el Córdoba no ha ganado un título. Para celebrar no hace falta ganar una Champions o una Copa del Rey. Será como todo, pero al final nos debemos quedar con lo que se vive".