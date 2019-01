Sebas amplía la operación salida del Córdoba CF

El Córdoba CF sigue trabajando sin descanso en la recomposición de su plantilla y lo hará hasta última hora de esta noche –la ventana de fichajes de cierra a las 00:00–, pues aún quedan movimientos de entrada y de salida en el plantel cordobesista que fructificar. La salida de Jesús Valentín con destino al Recreativo de Huelva, oficializada esta misma mañana, deja hueco para un fichaje más con ficha profesional. Pero el Córdoba quiere amplian su margen de maniobra con hasta dos movimientos más. El primero ya está confirmado, con la marcha de Sebas Moyano, que libera una ficha sub 23; el segundo está cociéndose y señala a Javi Lara, aunque aún no hay acuerdo.

Sebas Moyano ya tiene nuevo destino. El volante de Villanueva del Duque se marcha cedido al Valencia Mestalla, integrante del Grupo III de la Segunda División B, con el que ha cumplimentado su contrato esta misma mañana en la capital levantina. El Córdoba y la entidad valencianista han alcanzado un acuerdo para que el jugador recale en el filial ché a préstamo, con una opción de compra a final de temporada que, según ha podido saber el Día, rondaría el millón de euros.

A sus 21 años, el mediapunta tendrá de este modo la oportunidad de jugar en la categoría de bronce, en un filial de uno de los equipos más importantes de España. Sebas Moyano se había asentado esta temporada por primera vez en el primer equipo del Córdoba, con el que renovó el pasado verano su contrato hasta 2021. De momento había jugado en seis partidos de liga, con un total de 282 minutos, más cuatro en la Copa del Rey (sumando 207 minutos), donde logró estrenar su cuenta goleadora con un tanto al Elche.

Dura negociación con Javi Lara

Con el que todavía no hay acuerdo es con Javi Lara, que ya no se ha entrenado este jueves con el resto del plantel. El montoreño ha aprovechado la mañana para tomar contacto con su agente, tras conocer la intención del club de prescindir de sus servicios. Como adelantó este pasado miércoles el Día, el Córdoba ha comunicado al jugador que no entra en los planes de futuro de la entidad. Su situación es particular, pues se encuentra a pocos partidos de renovar por un curso más, al cumplir una cláusula de su contrato.

Su intención inicial es la de no salir, a pesar de que en el club se contempla la posibilidad de que pase más tiempo en la grada que sobre el césped. El jugador, molesto con el trato que está recibiendo por parte de la entidad, se ha mantenido firme su postura cumplir su contrato, que expira el próximo 30 de junio de no mediar esa renovación por partidos jugados.

Con la salida de Sebas Moyano y la de Jesús Valentín, el conjunto blanquiverde dispone de dos nuevas fichas libres, una profesional y otra sub 23 para seguir fichando, una vez que ya ha incorporado a los delanteros José Ángel Carrillo y Neftali Manzambi, los centrales Miguel Flaño y Chus Herrero, y el mediocentro posicional Yann Bodiger.

Tres puestos a reforzar

Estos últimos movimientos dejan al Córdoba con el espacio suficiente como para reforzar los puestos que han quedado algo cojos en esta reestructuración. Esos no son otros que el lateral izquierdo, la posición de mediocentro (con la opción de que venga un jugador más creativo o más de contención) y los extremos. Ahí se centrarán los esfuerzos de la dirección deportiva cordobesista en estas últimas horas del mercado. Con todo, no habría que descartar alguna salida de última hora, pues Quim Araujo también se encontraba en situación similar a Valentín, Sebas y Lara, y contaba con el interés de varios equipos de Segunda División B.