El Córdoba CF pretende dar salida a Javi Lara

Javi Lara no entra en los planes de futuro del Córdoba CF. El centrocampista montoreño es una de las bajas que el club blanquiverde quiere lograr antes del cierre del mercado invernal, y así se lo ha comunicado ya a su agente y al propio futbolista, que acaba de reaparecer en los terrenos de juego después de más de dos meses parado por lesión.

Lara, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, está sin embargo muy cerca de alcanzar el número estipulado de partidos para alargar su vínculo con el Córdoba CF una temporada más. Pero la intención del club es otra, pues considera que el sueldo del montoreño no es acorde a su actual rendimiento, y pretende liberar esa ficha para seguir incorporando jugadores en la operación renove que se ha instalado en las oficinas de El Arcángel en estos últimos días.

El centrocampista natural de Montoro, uno de los dos cordobeses que hay en el plantel blanquiverde, ya sabe las pretensiones de la dirección deportiva cordobesista, pero no tiene intención alguna de salir del Córdoba. Y es que a menos de dos días de que se cierre el mercado invernal, resulta muy complicado encontrar un destino satisfactorio para un futbolista que hasta este lunes no tuvo conocimiento de que no entraba en los planes del club. Por ese motivo, salvo que a su representante le llegue algún ofrecimiento que pueda satisfacer al jugador en el plano deportivo -y lógicamente también en el económico-, su marcha inminente parece complicada.

El principal punto de discordancia entre Lara y el club es esa cláusula en su contrato que amplía la vinculación un año más en caso de alcanzar una determinada cifra de partidos. Según ha podido saber el Día, el centrocampista está muy cerca de cumplir esa condición y que su contrato se renueve por un curso más, con una subida de sus emolumentos que la entidad blanquiverde no está por la labor de llevar a cabo, por lo que incluso no se descarta una posición de fuerza y ver al jugador más en la grada que sobre el campo hasta el final de la presente temporada.

Una vuelta accidentada

Si el deseo del Córdoba se cumple y Javi Lara acaba abandonando la entidad en este mercado invernal, el regreso a casa del montoreño acabará siendo más accidentado de lo que se esperaba en un principio. Después de formarse en las categorías inferiores del club blanquiverde, el centrocampista tuvo un largo peregrinar por equipos como el Real Unión de Irún, el Elche, el Alcoyano, la Ponferradina o el Lucena. Su crecimiento le valió para fichar por el Eibar y cumplir el sueño de todo futbolista de jugar en Primera División.

A partir de ahí, Lara emigró a India con suculentos contratos, y también pasó unos meses en el Tenerife. En el mercado invernal del curso 2016-17, recibió la llamada del Córdoba y no dudó en regresar a casa para cumplir el sueño de triunfar en el club de sus amores.

En aquella segunda vuelta fue un fijo en el equipo cordobesista y disputó 21 partidos, lo que le hizo ganarse la renovación con un contrato por dos temporadas, de la que cumple ahora su segunda. El curso pasado volvió a participar en 24 encuentros y en el actual el montoreño lleva jugados 11, con un total de 641 minutos acumulados en liga. Los últimos los disputó el pasado domingo en Alcorcón, en la que pudo ser su despedida sobre el césped del Córdoba.