Rafa Navarro no encontró demasiadas explicaciones, y menos aún convincentes, para el bochornoso partido de su equipo ante el Elche. El técnico cordobés reconoció que "la verdad es que no hemos transmitido lo que realmente nos jugábamos" y se aferra ya a "las matemáticas" para seguir pensando que la permanencia es posible.

"Hemos entrado mal en el partido. Sobre todo en la primera parte, el equipo ha sido superado en las segundas jugadas, en las disputas y en los duelos individuales. No hemos sido un equipo que haya demostrado lo que nos jugábamos", reconoció Navarro, que vio algo de mejoría en la segunda parte. "En la segunda hemos estado algo más, pero sin profundidad", por lo que indicó que "no le encuentro la explicación para dar la imagen que hemos dado en un partido en el que nos jugábamos mucho más que el rival", si ben añadió que "a partir de ahí, nos toca pensar en el Lugo y seguir compitiendo".

Navarro explicó sus sensaciones tras la mala actitud de su equipo. "No puedo dar explicación, porque era un partido vital, lo sabíamos todos. Y no hemos estado a la altura. No sé si es por el estado mental. Yo pensaba que el equipo iba a dar un paso adelante y demostrar en el campo lo que se jugaba", reconoció decepcionado el preparador cordobesista.

Cuestionado por si el cambio táctico obligado por las bajas de Jaime Romero y Piovaccari pudo ser la causa del mal partido de su equipo, Navarro reconoció que no creía que hubiera "influido el cambio táctico", pues "ellos han estado más intensos que nosotros, sobre todo en la primera parte. No creo que con Andrés por dentro hubiera mejorado mucho la cosa porque como bloque no hemos estado a la altura de lo que el partido requería".

Se aferra a las matemáticas

Ante la decepcionante derrota, el técnico blanquiverde explicó que "nos queda pensar ya en el Lugo, que es nuestro próximo rival y en ganar tres puntos súper importantes para nosotros". Porque a pesar de la mala imagen de su equipo, Navarro aseguró que es "optimista, quiero pensar que vamos a ganar al Lugo y vamos a estar en la pelea. Hasta que las matemáticas digan que el equipo está descendido, ni se me pasa por la mente. Voy a pelear hasta el final".