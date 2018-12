Curro Torres ha reconocido en la sala de prensa del Municipal de Reus que se marcha "insatisfecho" por el empate de su equipo ante un rival directo en la permanencia y ha reconocido la falta de pegada en ataque de su equipo, al que entiende que ha penalizado el único fallo defensivo cometido en todo el partido.

"Nos vamos insatisfechos por el resultado. Creo que el equipo en los 90 minutos ha sido superior al Reus. Simplemente, cuando nos hemos puesto por delante, el único error que hemos cometido nos ha penalizado para el empate", ha comentado Torres, pese a que "lo hemos intentado hasta el final, hemos hecho todo lo posible, pero sí que es verdad que nos está costando hacer goles", por lo que no queda otra que "seguir trabajando en ello".

Cuestionado por los condicionantes que han envuelto al partido y si eso ha afectado a su equipo, Curro Torres vino a decir que sí. "Desde el primer momento dijimos que nos solidarizábamos con el Reus, con sus trabajadores y con toda la gente que lo estaba pasando mal. Pero, personalmente, no me ha gustado absolutamente cómo han transcurrido los tres o cuatro últimos días, porque nos ha hecho salirnos del partido y meternos, y al final cuesta", ha expuesto el preparador blanquiverde, que cree que "los futbolistas han mantenido la concentración que se les pedía, pero creo que no es la mejor forma para afrontar un partido y no ha sido la mejor solución".

Tras cuatro jornadas, su equipo sigue sin ganar, y Curro Torres cree que "de la manera en que estamos trabajando, nos falta el crear más ocasiones de gol y que el fútbol que se está creando podamos materializarlo arriba. A partir de ahí podremos seguir creciendo".

Pide más efectividad

"Creo que el equipo está trabajando bien y compitiendo bien, jugando a lo que nosotros entendemos. A partir de ahí tenemos que profundizar en la idea pero intentar también incrementar todo lo que se está creando y el equipo está intentando sirva para conseguir ganar los partidos", ha reconocido.

Para finalizar, pensando ya en el partido de la semana que viene ante Las Palmas, ha comentado sobre la afición blanquiverde que "ellos saben lo importantes que son para nosotros. Nos van a arropar. Saben que los necesitamos porque el equipo, cuando la afición está encima de ellos y lo lleva en volandas, para nosotros es importantísimo", además de mostrarse seguro de que "van a estar, porque nunca fallan".