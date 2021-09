El anhelo cumplido de José Cruz con el Córdoba CF

El Córdoba CF cerró la ronda de presentaciones de sus nuevos jugadores con una muy especial, la del cordobés José Cruz, quien cumple por fin el anhelo de vestir la camiseta blanquiverde que tantas veces defendió desde la grada de El Arcángel como un aficionado más. Para su puesta de largo, el club eligió la sede de Supermercados Piedra, empresa cordobesa y uno de los principales patrocinados de la entidad cordobesista, como destacó el consejero delegado Javier González Calvo, quien arropó al jugador en su puesta de largo oficial junto a Juanito, el director deportivo.

El central cordobés se mostró "feliz de poder vestir la camiseta del club de mis amigos, de mi familia, el club que de pequeño veía en El Arcángel con mis abuelos". "Cualquier cordobés al que le gusta el fútbol, lo siente. Después de muchos años desde que salí de casa surgió la opción, y la verdad es que no me lo pensé", confesó José Cruz, al que le ha costado muchísimo alcanzar esa meta que siempre soñó: "Salí con 16 años recién cumplidos de Córdoba y es cierto que no he vuelto hasta ahora. Es un sueño. Este año surgieron opciones de jugar en Primera RFEF, con el tema económico algo más elevado, pero yo tenía esa espinita y el sueño de jugar en mi equipo. Era una oportunidad que no podía dejar escapar".

El defensa anda estos días tratando de adelantar su recuperación para ayudar al equipo en el estreno liguero ante el Xerez Deportivo FC y sus sensaciones invitan al optimismo. "Yo soy de los que piensan que hasta el final siempre hay que luchar y el profesionalismo lo llevo por dentro. Lo ideal sería esperar una semana más, pero las sensaciones que tengo al trabajar con Javi Poveda [el recuperador] son muy buenas. Mañana me incorporo al grupo y si las sensaciones siguen siendo buenas, llegaré al domingo", aseguró.

Para José Cruz, el reto de vestir la camiseta del equipo de su ciudad llega en un momento especial, después de un gran curso en lo deportivo, pero nefasto en lo personal por la pérdida de su padre, algo que ha supuesto un punto de inflexión en su vida. "La temporada pasada, a nivel deportivo, puede ser la mejor que he hecho en mi vida. En el aspecto personal puede ser la peor, por el fallecimiento de mi padre. Eso me ha hecho crecer mucho. Vengo con 33 años recién cumplidos pero yo siento que tengo 25. El año pasado me encontré muy bien y vengo con la mayor garantía para dar todo e intentar subir al Córdoba CF", indicó el central.

"El camino no será de rosas"

El cordobés ya ansía ese momento de estrenarse en partido oficial, aunque las sensaciones de emoción las vivió desde el primer momento, desde el estreno en pretemporada en El Arcángel. "En el partido ante el Linares tuve los vellos de punta durante todo el himno. Soy un aficionado desde pequeño y ese sentimiento de pertenencia como cordobés, lo tengo", reconoció.

Una vez alcanzada esa meta, la siguiente es ayudar al equipo blanquiverde a lograr el ascenso a Primera RFEF, algo para lo que tiene claro que habrá que pelear duro. "El único objetivo es ascender, pero no va a ser fácil. Tenemos que tener claro que el camino no será de rosas, vamos a tener que trabajar mucho en campos muy complicados. Vendrán mal dadas, pero tenemos que estar unidos y fuertes para contrarrestar eso", apuntó el futbolista cordobés.