El gran protagonista de la victoria del Córdoba CF ante el Yeclano, Carlos Valverde resaltó que "lo más importante es la victoria, había que ganar sí o sí porque los goles son anecdóticos y los puede hacer cualquiera; había que ganar este partido como fuese y por suerte así ha sido".

El utrerano se felicitó porque "es cierto que con Willy y Pio tenemos mucha más presencia arriba", aunque se mostró autocrítico al señalar que "no he estado muy acertado en los centros, aunque he tenido algunas opciones para centrar, pero lo importante era sacar el partido". "Hemos empezado bien, hemos marcado y tenido algunas ocasiones más, pero les hemos dado vida a ellos hasta que nos empataron. En el segundo tiempo no se han acercado y creo que la victoria es justa y necesaria", agregó sobre su visión del encuentro.

A la hora de referirse a su doblete, el veloz extremo explicó que "en el primer gol ha sido una buena jugada, que está trabajada durante la semana y ha salido", mientras que "en cuanto al penalti, suelo tirar algunos porque no se me da mal", aunque le restó importancia al apuntar que "lo importante no era quién lo tirara, si Pio o yo, lo importante era la victoria".

Valverde ha tenido una rápida adaptación al Córdoba CF. "Me encuentro bien, creo que cada día voy a mejor. Necesitaba jugar y tener confianza y aquí lo estoy encontrando. Ojalá pueda seguir bien y conseguir el objetivo para el que hemos venido", deseó el utrerano.

Avisa del potencial del Badajoz

Sobre lo que ahora le viene a su equipo, Valverde apuntó que "teníamos dos partidos importantes, aunque todos son ya así, pero con dos rivales de arriba". "El Badajoz tiene un equipazo, es un equipo muy bueno y a la vista está cómo va en la clasificación y la Copa del Rey que ha hecho. Nos toca preparar el partido lo mejor posible e ir a por los tres puntos, como tenemos que ir a todos los campos", apuntó pensando ya sobre el choque del próximo domingo ante los pacenses.

Ese duelo será otra oportunidad para meterse en el play off y no ocultó que "es importante estar ahí, porque aún queda mucho y los rivales van a fallar. Nosotros tenemos que intentar seguir en la pelea y meternos arriba lo más pronto posible".