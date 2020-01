Willy y el deseo compartido de "conseguir los objetivos" marcados por el Córdoba CF

Una semana después de haber sido anunciado y días más tarde de su estreno sobre el verde en Murcia, el Córdoba CF ha presentado oficialmente este jueves al delantero Willy Ledesma. El atacante, que como Carlos Valverde llega procedente del Extremadura, de Segunda División, firma un contrato hasta 2021, con una temporada más en función de "objetivos", según ha desvelado el director deportivo, Alfonso Serrano, que ha ejercido de maestro ceremonias en un acto del que también ha participado Iván Robles.

Aunque en su primera actuación como cordobesista ya dejó detalles de lo que puede aportar al juego del CCF, Willy se ha definido como "un jugador muy trabajador que intento aportar lo máximo posible al equipo. Trabajo para el equipo, para los compañeros y, a partir de ahí, espero tener muchas oportunidades para conseguir los objetivos, que es lo primordial y para lo que he venido".

No ha obviado el delantero pacense que el único reto del club blanquiverde ahora mismo es disputar el play off de ascenso, donde es "muy difícil meterte", ha apuntando tirando de experiencia. Con todo, se antojan vitales para esa carrera los dos siguientes partidos ante el Yeclano y el Badajoz, que marchan por delante de los blanquiverdes en la clasificación, asentados en los puestos de privilegio de la clasificación.

"Es complicado luchar por estar arriba. A mí me gusta el equipo, la forma de jugar y me gusta el vestuario. Los objetivos se consiguen en un vestuario unido y eso es fundamental. Ahora tenemos dos partidos que son primordiales, pero hay que ir partido a partido. Ahora hay que poner toda la energía en el Yeclano y hay que trabajarlo bien para sacar los tres puntos".

Sobre su llegada al Córdoba, Willy ha explicado que "cuando me llaman lo primero que pienso es que tengo una gran oportunidad para seguir creciendo, para seguir mejorando futbolísticamente, e intento llegar a un acuerdo con el Extremadura. Llevo una semana y estoy contentísimo de venir a un club histórico que lucha por volver a donde se merece y creo que he acertado en lo que he hecho".

Convencido de alcanzar el premio

En este tiempo en la ciudad y el club, al ariete le ha dado tiempo ver que "el equipo sabe muy bien a lo que tiene que jugar, tiene las ideas muy claras, pero en este grupo es muy difícil sacar victorias y fuera de casa muy complicado, aunque vamos por el camino correcto. Y teniendo un vestuario así al final vamos a conseguirlo".

Willy, que tampoco ha querido mojarse sobre la necesidad de que lleguen más delanteros a la plantilla (la idea es que, junto a Piovaccari, aterrice un nuevo atacante sub 23), se ha detenido también en su despedida del Extremadura, como un héroe y entre lágrimas: Yo me identifico mucho con los clubes y el equipo y, si me despidiese así de Córdoba, es que seguro que habremos conseguido muchos éxitos y que los objetivos se han cumplido".

"Vengo a dar el máximo, a salir de aquí muy bien y darlo todo por este escudo y esta camiseta", ha finalizado el 16 blanquiverde, que el domingo tendrá la oportunidad de tener su primera toma de contacto con El Arcángel con la idea de poder brindar a la afición una nueva victoria.