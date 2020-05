La cantera será la piedra angular del proyecto de Infinity en el Córdoba CF. Esa idea está presente desde que el grupo inversor bareiní entró en el club, pero ha sido el director general deportivo de la entidad, Miguel Valenzuela, el encargado de detallarla y ofrecer una idea más específica de qué pretenden hacer en las categorías inferiores del conjunto cordobesista. Valenzuela espera que el "proyecto ilusionante" que tiene la entidad le permita retener a los mejores jugadores de la casa, por lo que tuvo que reconoce que le duele especialmente la marcha del juvenil Diego Moreno al Valladolid.

En el caso de Diego, que ha puesto rumbo a Pucela, Valenzuela desveló un "acuerdo" por el que sí saldría beneficiado el Córdoba en caso de una serie de objetivos a cumplir por el jugador, si bien considera que no es positivo "cuando un jugador de la casa sale". "Hemos hablado con él y su padre, y aquí iba a crecer, pero puedo entender que un Madrid o un Chelsea te lo quite, pero tenemos que conseguir que los jugadores entiendan que irse al Valladolid, no es mejor que quedarte en Córdoba", apuntó el máximo responsable de la parcela deportiva del club. "Me ha dolido que se vaya", reconoció, pero a la vez apuntó que espera que "con este proyecto ilusionante", el club recupere algunos valores cordobeses que andan por otros clubes, aunque reconoció que "llevará tiempo".

Los argumentos del proyecto, asegura Valenzuela, son suficientes para hacer ver que en El Arcángel hay futuro, empezando por una clara apuesta económica por los jóvenes valores. "En la mesa de Bahrein estaba la petición de que nueve jugadores tuviesen ficha profesional", apuntó el sevillano, que defendió la implantación de un "organigrama establecido" en el que todos los equipos contarán con preparadores físicos en base a un acuerdo con la UCO para recibir a alumnos en prácticas, además de los diferentes ojeadores con la que ya cuenta la entidad en algunas provincias españolas.

El club tiene además claros sus técnicos de cara al próximo curso, aunque Valenzuela emplazó a una comparecencia de Rafa Herrerías y David Ortega para dar luz a esa parte de la estructura de base. "Queremos darle continuidad a este proyecto, con más medios. Todos han demostrado implicación y conocimientos sin medios, algunas veces sin jugadores, y vamos a ponerle medios", apuntó sobre los entrenadores de la casa, a los que también se ofrecerán jornadas de tecnificación de forma periódica.

"El proyecto de Infinity pasa por crear una gran cantera y vamos a crecer poco a poco, no quepa la menor duda", apuntó Miguel Valenzuela, que también dejó entrever que este miércoles se comunicará el nombre del nuevo entrenador del filial blanquiverde.