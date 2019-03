El Córdoba CF, ante un último esfuerzo común para pelear por la permanencia

Incluso el club ya puso sobre la mesa hace varias semanas un motivo extra para la motivación de la plantilla: una prima por conseguir el objetivo de dejar al Córdoba en el fútbol profesional para el ejercicio venidero. Aunque las cantidades no han trascendido, e incluso han pasado a un segundo plano por el progresivo empeoramiento del futuro deportivo desde entonces, no tienen nada que ver con las de hace un año. Eso sí, todos en El Arcángel, con León a la cabeza, aceptarían de buen grado tener que hacer frente a ese bonus, porque sería señal de que un nuevo milagro en blanquiverde se ha producido tras este último esfuerzo.

El mensaje de León fue bien recibido por los representantes del vestuario elegidos por el presidente, que reforzaron su compromiso por intentar dar la vuelta a este delicado momento , empezando por el partido del domingo ante el Cádiz (Ramón de Carranza, 18:00). Porque los profesionales son los primeros conscientes de que hasta la fecha no han estado a la altura de la situación y no han sido pocas las conversaciones diarias en la caseta intentando encontrar ese punto de arranque que pueda dar un vuelco a todo.

Alfredo García Amado es el hombre fuerte en la estructura del órgano directivo del CCF. El asturiano, incorporado al club el pasado agosto, ejerce ya no sólo como director general, puesto para el que fue contratado. Tras pasar a formar parte del consejo de administración en noviembre, ahora también es apoderado de la entidad, solidario en las funciones del día a día y mancomunado para el resto.

El paso de los días sirve para digerir cada golpe recibido y buscar un halo de esperanza que, por ahora, no se traduce en el triunfo que devuelva algo de optimismo. El Córdoba CF es colista y cada semana ve la permanencia más lejos, en este momento a diez puntos, con apenas 36 sin dueño. Pero nadie está dispuesto a tirar la toalla mientras las matemáticas no digan lo contrario. Es un objetivo compartido por dirigentes y plantilla, que ayer pusieron en común con una reunión, de casi hora y media, tras el entrenamiento a puerta abierta celebrado en la Ciudad Deportiva.

Carlos González y "el bien del cordobesismo"

Carlos González apuntó ayer en una entrevista a la Cadena Cope que ya ha presentado su oferta por retormar el control del Córdoba, algo que en el club niegan. El que fuera máximo accionista dijo que le preocupa "enormemente" la situación "no sólo deportiva del club, muy delicada" y pidió a León que "dé salida al club" a él o "a un tercero", pues "es lo mejor para el Córdoba, para el cordobesismo y para él mismo". "Mi etapa se ha terminado, pero hay que hacer salvamento porque el club están en una situación lastimosa que no se merecen la ciudad ni la afición", continuó el tinerfeño, que mantiene su esperanza por "alcanzar un acuerdo". En el CCF, por su parte, recuerdan que no aceptarán ninguna oferta.