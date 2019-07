El Córdoba CF trabaja en el regreso de Pawel

El Córdoba CF trabaja en lo que puede convertirse, de salir adelante, en el fichaje del verano en clave blanquiverde. Se trata del regreso de Pawel Kieszek, uno de los más ambiciosos objetivos que el conjunto cordobesista tiene en este mercado estival, objeto de deseo tanto de la dirección deportiva que encabeza Alfonso Serrano como de la propiedad.

El club de El Arcángel se encuentra en negociaciones con el arquero polaco para conseguir su regreso un año después de tener que abrirle las puertas por los problemas con el límite salarial que sufrió la entidad.

Pawel es, qué duda cabe, un objetivo complicado para el conjunto blanquiverde, dada su condición de equipo de Segunda División B, pero la apuesta por el guardameta que el Córdoba está dispuesto a hacer es bastante fuerte y podría propiciar uno de los regresos más ansiados por la afición cordobesista.

Según ha podido saber el Día, para tratar de convencer al portero polaco de retornar al club con el que se estrenó en el fútbol español, el Córdoba le ha presentado una oferta por tres temporadas, con unas cifras en el aspecto económico prácticamente fuera de mercado para la realidad en la que se mueve la Segunda División B, e incluso importantes si se toma como referencia la media en la que se mueven los contratos en Segunda División. Esos emolumentos, además, incluirían premios en caso de ascenso y se verían incrementados si el CCF logra el retorno a la categoría de plata.

Con esa gran apuesta, el conjunto cordobesista trata de convencer a Pawel de que vuelva a un club y una ciudad en la que siempre se mostró integrado y contento, hasta que tuvo que salir con destino al Málaga en el último día del mercado por la imposibilidad de ser inscrito con el CCF.

En los despachos de El Arcángel son conscientes de la dificultad de una operación con un portero muy cotizado en Segunda División, pero son moderadamente optimistas respecto a un final feliz.

Fuerte competencia

Para conseguir el ansiado regreso de Pawel, el Córdoba tendrá que pelear con el interés del Málaga, que sopesa ofrecerle la renovación, aunque a priori en La Rosaleda partiría como suplente de Munir, condición que no termina de convencer al polaco, que incluso se despidió al final de temporada del conjunto blanquiazul. Además, el jugador cuenta con una interesante oferta de un equipo extranjero.

En todo caso, la intención en el club blanquiverde es la de no eternizar el asunto más allá de la próxima semana, después de que Pawel valore la propuesta recibida y comunique si realmente volver a Córdoba es una opción real para él. Con Edu Frías ya fichado como portero sub 23, el plan A del CCF es conseguir un retorno de campanillas como el del meta polaco.