Ese credo tan respetado en el mundo del fútbol que dice que un equipo juega cada domingo a imagen y semejanza de su trabajo diario es el que no observa Rafa Navarro en el Córdoba. El técnico blanquiverde se ha mostrado "contento de cómo trabajan" sus jugadores, pero achaca el bajo rendimiento a "un bloqueo mental", y a que "no somos capaces de jugar igual que entrenamos, pero los chavales entrenan bien". Con todo, Navarro mantiene que trabajan "para ser un bloque y no veo ningún jugador que se haya borrado".

Después de una semana dura, en la que ha costado digerir el varapalo recibido ante el Lugo, Navarro ha reducido las opciones de su equipo a "ganar, no nos queda otra", porque "las matemáticas dicen que aún es posible. Está claro que es mucho más difícil que la semana pasada, pero aún hay posibilidades y hay que lucharlas", con la idea clara de que "lo que no puede ser es lo que pasó el pasado domingo ante el Lugo".

Después del ridículo ante los gallegos, el preparador del Córdoba ha explicado que "hemos hablado un par de veces con la plantilla y nos hemos dicho las realidades. Cuando uno se pone la camiseta del club que te paga hay que ser profesional y no se puede dar cierta imagen. En estas situaciones hacen falta jugadores con personalidad, que no les pese el ambiente que se pueda crear", pues "la afición y el club no se merecen la imagen que dimos el domingo pasado".

Una imagen que Navarro intentará que su equipo borre este domingo ante el Oviedo, un equipo al que considera "un rival fuerte, que está construido para jugar la fase de ascenso a Primera que juega con carrileros y tiene juego por fuera pero también por dentro". Eso sí, en su línea de priorizar el trabajo propio, el técnico cordobesista ha pedido a sus jugadores "que estén concienciados de que tenemos que hacer un trabajo defensivo muchísimo mejor del que venimos haciendo últimamente porque en Segunda División hay jugadores que marcan diferencias y equipo muy buenos, y si no eres fuerte, agresivo y compacto, te pasan por encima".

Anuncia cambios en el once

Un cambio en la imagen y la actitud que conllevará cambios en el equipo, como así ha reconocido Rafa Navarro: "Está claro que algún cambio habrá. No va a ser tirar todo lo que se ha hecho, pero sí habrá cambios en la alineación del domingo, eso está claro".

Algunos de ellos podrían pasar por la inclusión de hombres como Javi Lara o Álvaro Aguado, a los que el técnico se ha referido de manera individual. "Javi Lara ha tenido un año muy complicado, con lesiones y otras cosas que han influido. En las últimas semanas se ha ido encontrando mejor, va cogiendo el ritmo de competición y ahora mismo está en un momento bueno. Creo que puede ser un hombre a tener en cuenta", ha explicado sobre el montoreño.

Sobre Álvaro Aguado, Navarro está convencido de "nos puede ayudar muchísimo. Es cierto que quizás estuvo un par de semanas un poco despistado con el tema del Valladolid, pero estoy muy contento de cómo está entrenando y creo que nos puede aportar de cara a este tramo".

Una situación "para los profesionales"

Lo que sí ha descartado el técnico del Córdoba, al menos de momento, es dar paso a los jugadores del filial. "Están ahí para utilizarlos, pero la situación en la que estamos es para que lo asuman los profesionales. Llegado el momento, si vemos que no somos capaces de mejorar sobre todo la imagen, no tengo dudas de poder llamar jugadores del filial", ha asegurado.

Además, al ser preguntado por la ausencia de explicaciones desde el club, y sin querer entrar demasiado en una parcela que "no me concierne", Navarro ha apuntado que, en su opinión, "al final de temporada será un buen momento para hacer balance. Creo que se han hecho muchas cosas mal y hay que aprender para no repetir los errores. Cuando acabe la temporada será un buen momento para hacer balance".