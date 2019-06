Rafael Berges se ha despedido esta mañana del Córdoba CF tras confirmarse su salida del club blanquiverde, en el que durante los últimos diez meses ocupó el puesto de director deportivo. El técnico ha repasado una etapa que ha calificado como "los peores diez meses de mi vida" y ha reconocido que su forma de trabajar y la Jesús León, el presidente del club cordobesista, son "incompatibles", por lo que lo mejor era "separar caminos".

"Ha sido un año complicado en todos los aspectos. He tenido que vivir situaciones que, si para cualquier equipo profesional es de locura, peor todavía si es tu club", ha asegurado el técnico cordobés, que ha pedido "disculpas a la afición, el gran patrimonio que tiene este club, por la responsabilidad que yo tengo en esta situación".

Berges no se ha mordido la lengua al señalar que para en su opinión el Córdoba ha vivido este curso "una situación de descenso encubierto por parte de LaLiga desde el primer momento" y que les ha tocado "remar a contracorriente en todas las situaciones".

Una realidad muy distinta a la que él imaginó al firmar con el Córdoba, como así ha reconocido. "Cuando me llama Jesús me falta tiempo para venir nadando. En el avión vienes con la idea en la cabeza de poder hacer cosas para que el club vaya creciendo. Yo podía intuir cosas desde fuera pero no sabía cómo estaba la situación. Al final, yo soñaba con un estadio volcado y un equipo competitivo, con una Ciudad Deportiva en la que los niños de Córdoba quisieran jugar en su club. Una situación completamente diferente a la que me ha tocado vivir, y que asumí sin ninguna pega", ha recordado el ya ex director deportivo blanquiverde.

Sobre el margen de maniobra que ha tenido para trabajar, Berges ha sido contundente al señalar que su sensación era que "los fichajes los ha hecho LaLiga", porque desde el club plantearon "un montón de gente que Laliga nos tiró para atrás. Por ejemplo, Javi Varas, que había opciones de que viniera. Había rescindido con el Granada, venía por el mínimo federativo, pero LaLiga no te deja inscribirlo por el contrato que tenía la temporada anterior, que era bastante superior y había sospechas de que recibiera más dinero que el que ponía en su contrato". "Como ese caso, hay 25", ha reconocido el técnico cordobés, que con esas limitaciones sólo pudo "traer a los jugadores que el mercado o la situación nos permitía traer".

Incompatibilidad con León

Berges ha mostrado su impotencia al reconocer que "para mí no estaba engañado, pero sí he tenido la sensación de que he tirado de un barco que era imposible que superara la situación adversa", pese a lo que no ha querido eludir "mi responsabilidad, porque se han tomado decisiones a nivel deportivo que no han salido como esperábamos y el responsable soy yo".

"En lo profesional yo creo que somos incompatibles, tenemos diferentes maneras de ver las cosas y lo mejor es separar nuestros caminos"

"Yo vine de Indonesia pensando que se podían hacer cosas y soñaba con otro Córdoba en mi cabeza. Con Paco Jémez de entrenador, con una Ciudad Deportiva increíble, con canteranos en el primer equipo. Pero la realidad fue completamente diferente", ha añadido el cordobés.

Sobre su relación con Jesús León, Berges ha querido "separar lo personal de lo profesional". "Yo vine por Jesús, porque me llamó. Personalmente lo he visto sufrir mucho, a él y a su familia. Él ha visto sufrir a mi familia también. En lo profesional yo creo que somos incompatibles, tenemos diferentes maneras de ver las cosas y lo mejor es separar nuestros caminos", ha indicado el hasta ahora director deportivo blanquiverde.

El papel de los jugadores

Además, acerca del papel de los futbolistas, Berges ha señalado que "el futbolista no entiende de tensiones de tesorería. El jugador si no le pagas quiere ver si al tercer mes se puede ir a otro club. La implicación está en la profesionalidad de la gente". "Nuestro presupuesto, si quitas tres o cuatro contratos, era de Segunda B. Esconderse o no está en cada uno. A mí me hubiera gustado caer de otra manera y yo con mi carácter posiblemente me hubiera quedado con cuatro si fuese el entrenador", ha reconocido sobre al hilo de la actitud de algunos jugadores.

"Yo tuve que dejar el fútbol por una lesión y lo de no jugar por interrogantes, yo no lo puedo entender"

Y es que Berges ha recordado que "yo tuve que dejar el fútbol por una lesión y lo de no jugar por interrogantes, yo no lo puedo entender", a pesar de que "la situación ha sido dura", pero cree que "los futbolistas son muy diferentes a mi época. Todos lo veíamos desde el punto de vista de tirar para adelante y ahora los futbolistas tienen muchos entornos. Prefiero un jugador comprometido con limitaciones que un tío brillante pero no comprometido".

El futuro con Alfonso Serrano

A Berges también se le cuestionó por su relevo, un Alfonso Serrano al que ha reconocido que conoce solo de "hablar con él en la cesión de Carlos Abad". El técnico saliente le ha deseado a su relevo "lo mejor a él y al club, que tenga la estabilidad que yo no he podido tener y que tenga la fortuna y capacidad de ayudar al club a estar arriba", porque "el potencial lo tiene".

El que fuera jugador cordobesista, después técnico y hasta ahora director deportivo, ha acabado bromeando sobre sus agitados pasos por el club. "Cada vez que he venido al Córdoba he cogido unos marrones que te cagas. Vine después de Jémez, que no veas como dejó el listón", ha señalado, a pesar de que "no lo hice mal y no tenía los jugadores que él tenía, porque yo no he visto al Córdoba jugar como con Paco", a lo que se suma la situación actual: "Ahora me ha tocado venir así. Ya es complicado volver una tercera vez. Yo tenía puesta mucha ilusión en esta etapa, pero me he encontrado las cosas muy difíciles".