Rafael Berges ha cerrado esta mañana su segunda etapa como técnico en el Córdoba CF. Esta vez desde la parcela de director deportivo, en la que le tocó trabajar hasta con cuatro entrenadores, en una temporada de las más caóticas que se recuerdan en la historia del conjunto blanquiverde.

Nada más aterrizar en el club, Berges tuvo que lidiar con la complicada situación que ya estaba generada en la entidad y que se llevó por delante la primera víctima del curso, Francisco Rodríguez. "A él se le prometió un proyecto que no se le puede cumplir y estaba terriblemente cabreado, con toda la razón", ha explicado Berges.

Tras la marcha precipitada del almeriense, el club decidió apostar por el regreso de José Ramón Sandoval, que enfrentó una situación casi crítica. "Teníamos 14 jugadores la semana antes de empezar la liga. Empezamos como empezamos y con las restricciones por parte de LaLiga", ha recordado el ya ex director deportivo del Córdoba, que no ha ocultado que la apuesta por el preparador de Humanes no fue suya. "Cuando vino José, yo no lo conocía, pero fue un lujo trabajar con él", ha apuntado Berges, que también ha reconocido que "él venía de un desgaste con el vestuario y el presidente que le pasó factura", por lo que ha asumiado que "posiblemente fue un error" su vuelta.

El tercer técnico en llegar fue Curro Torres, apuesta firme de Berges, del que el cordobés apuntó que "pasó una etapa muy complicada, porque muchos de los jugadores querían salir del club y él se comió todo eso". Además, a eso hubo que sumar que en el mercado invernal "la entrada de los nuevos fichajes no se pudo hacer efectiva hasta tres o cuatro días antes del cierre del mercado". Por todo ello, el hombre que apostó por la incorporación del técnico de Ahlen ha asegurado que "culpar a Curro de la situación que hemos vivido es injusto e ilógico".

En su despedida, Berges también se ha referido al técnico que ha acabado la temporada, un Rafa Navarro del que ha explicado que "teníamos el compromiso del club de no dejarlo solo y eso no se ha cumplido. Rafa ha estado solo y no se lo merecía. Se ha comido una situación bastante difícil y desagradable".