Las peñas piden a Jesús León que pague o "se eche a un lado" del Córdoba CF

La incierta situación en la que se encuentra el Córdoba CF sigue sumando actores. El último, el colectivo peñístico de la entidad, que sumándose a la Asociación de Accionistas Minoritarios también ha lanzado un comunicado en el que pide a Jesús León que salde las deudas propias y de la entidad o "se eche a un lado y deje el club".

Mediante un comunicado, una docena de peñas del CCF han mostrado su "malestar por lo que creemos es una continua mentira en la situación institucional" del club. En la nota advierten que "si hace unos años fuimos tratados como clientes (en alusión al mensaje del ex presidente Alejandro González), actualmente nos sentimos tratados como tontos".

Los aficionados, a su vez, consideran que ante las diversas informaciones aparecidas en los últimos días –guerra abierta de Jesús León con Carlos González por el control de la sociedad o embargo de los bienes del club por las deudas con Luis Oliver de su etapa en la entidad– "la actual propiedad no hace más que vendernos humo".

Señalan como motivos para su argumentación el incumplimiento del pago al anterior propietario, las deudas con Sandoval y Curro Torres que impiden por el momento la inscripción de la actual plantilla y las denuncias de Bitton Sport (Oliver). Recuerdan, también, que tras haber ingresado 17 millones de euros sólo se puede estar embargado siendo "un pésimo gestor".

De esta manera, piden a Jesús León que "haga frente a los pagos requeridos y, en el caso de que no pueda hacerlo, se eche a un lado, llegue a un acuerdo con posibles compradores y deje el club, para no crear mayor inestabilidad". Por último, la nota recoge el "total apoyo" al equipo para intentar volver al "fútbol profesional" y apuntan que si sus peticiones no son "oídas", harán "las movilizaciones necesarias".