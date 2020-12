Feliz por la victoria de los suyos, Pablo Alfaro valoró el gran partido de sus jugadores en el que fue su estreno en El Arcángel. "¿No ha salido mal no? Hemos hecho un partido bastante completo en su conjunto. Con este resultado puede parecer que ha sido sencillo pero El Ejido no es un rival que tenga tanta diferencia como se ha visto en el marcador", expuso el técnico, que hizo hincapié en la intensidad de los suyos. "Les hemos minimizado su potencial ofensivo, ha habido 10 ó 15 minutos que han tenido más el control y nos han generado alguna duda, pero luego han sido 75 minutos nuestros. Cuando los chicos han sentido que el ritmo alto de partido nos beneficiaba es cuando hemos demostrado la capacidad que tiene este equipo", añadió.

Lógicamente, el técnico reconoció que estaban "contentos, porque siempre que se gana es beneficioso y también por el trabajo de los jugadores". El partido cambió sobre la media hora de juego, con un paso adelante de los blanquiverdes, momento que Alfaro vio como decisivo. "Hemos sido capaces de ajustar mejor la presión alta porque en un principio ellos estaban con tres centrales y eso era un síntoma de respeto, si te juegan así cambiando un dibujo que no era el normal", expuso.

Esa mejoría para el técnico determinó el encuentro. "Cuando hemos ajustado, defendíamos mejor y recuperábamos mucho antes. Quiero que seamos un equipo que tenga el balón pero eso no te lo regalan. Hemos estado sólidos y a partir de ahí el partido ha sido bastante completo", analizó.

En cuanto a nombres propios, el técnico destacó el trabajo de los mediocentros. "Es una de las fortalezas que tenemos con Alberto y Traoré. Una vez que estemos ordenados y ellos se sientan poderosos, ese triángulo de seguridad le viene muy bien al equipo. Además, de ahí hacia adelante nosotros tenemos argumentos", reconoció.

Deteniéndose en la figura de Alberto del Moral, Alfaro explicó que "es un chico que escucha y tanto él como el resto han estado muy bien, pero cuando él le ha cogido el tono al partido nos ha dado mucho". Con esa demostración de intensidad, el técnico reconoció que "los jugadores se van satisfechos por el deber cumplido. El plan era este, lo hemos hecho y nos ha salido bien. Es un pasito más, solo eso y vamos a seguir en nuestro camino".

Ahora, con la posición en la tabla más consolidado, Alfaro reconoció que les "refuerza" el verse ahí. "Queda poco más de la mitad pero mejor vernos ahí que más abajo. A nadie le viene mal eso y es una alegría puntual pero prefiero que los nuestros se sientan ahí", añadió.

El aragonés, además, no lamentó que ahora se lleguen a un parón liguero. "Bendita pena por el parón. El miércoles queremos pasar la eliminatoria. Será un partido bonito, con un equipo de superior categoría y sacaremos un equipo para intentar pasar. Y después tendremos tiempo para ir trabajando y reafirmando nuestra idea", expuso.

Sobre el estado de Moutinho, que se tuvo que marchar, Alfaro reconoció que aún no tenían un diagnóstico. "No tenemos aún la valoración del médico, esperemos que no sea nada importante. Ha notado algo y hemos optado por meter a Samu, que ha aportado muchísimo y ha hecho el primer gol", valoró. Además, el entrenador justificó el descarte de Alain Oyarzun por sus molestias. "Alain tenía la intención de estar, ha entrenado viernes y sábado pero no estaba bien todavía. He preferido guardarlo un poco para que no sufriese y el equipo ha estado fuerte. Ha sido por protegerlo", explicó.