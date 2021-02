Pablo Alfaro no quiere hacer cuentas más allá del próximo partido. El técnico del Córdoba CF es consciente de que la competición camina hacia el primer corte con el final de la primera fase, pero prefiere centrar sus esfuerzos en lo más inmediato para tratar de sumar todos los puntos posibles, empezando por un Recreativo Granada sobre el que mostró sus recelos al no tratarse de "un filial típico" por los jugadores veteranos con los que cuenta.

El preparador blanquiverde se mostró, además, "contento" por el balance conseguido en el mercado invernal entre entradas y salidas. "Creo que tenemos que darnos por satisfechos por la peculiaridad de este mercado y por cómo ha quedado completada la plantilla", apuntó Alfaro, deseó "la mejor de las suertes" a los jugadores que han salido del equipo, para los que solo tuvo "palabras de agradecimiento".

Respecto a los refuerzos, el técnico aseguró que trabajan en integrarlos lo antes posible, pero con la cautela necesaria para que entren en ritmo poco a poco. "Tenemos que saber que esta temporada se tienen menos partidos que una temporada habitual, pero que hay que ser cautos a la hora de incorporarlos. Hay 19 minutos de esta plantilla que han jugado más minutos que ellos tres. Les tenemos que sacar el máximo provecho, pero a sabiendas de que no tienen el mismo rodaje que muchos de sus compañeros aquí. Lo importante es que vengan con ilusión y ganas de sumar, que de momento nos lo están demostrando", apuntó el aragonés sobre Nahuel Arroyo, Moussa Sidibé y Alberto Ródenas.

Además, Alfaro quiso destacar también las renovaciones hechas por la entidad. "Es muy importante la tranquilidad que le puede dar a Djetei y Del Moral, que han renovado y son patrimonio del club. Eso debe ir en beneficio del grupo, porque es un ejemplo de que el que se gana el sitio, el club está abierto a poder seguir contando con él", comentó al respecto.

Centrado ya en la competición, el entrenador cordobesista aseguró que no mira más allá del domingo. "No he hecho cálculos, lo único que me interesa son los tres puntos del domingo, y luego vendrán otros tres y otros tres. El cuento de la lechera no suele salir casi nunca. Hay muchos enfrentamientos directos y será complicado sumarlo todo. Nos vamos a centrar en estos tres puntos", avisó.

Convencidos del camino a seguir

Para sumar ese triunfo en El Arcángel ante el Recreativo Granada, Alfaro apuesta por mantener la línea de juego mostrada ante el UCAM Murcia. "Es un rival que no está en su mejor momento, pero que va a poner sus ilusiones para revertirlo cuanto antes. Trataremos de dar continuidad a las sensaciones, que no al resultado, del último domingo. Creo que es el camino, los jugadores se han convencido de que es la mejor forma de dar nuestra mejor versión, pero para que se queden aquí los tres puntos", apuntó el técnico.

Y es que Pablo Alfaro tiene claro que hasta el final ya "no va a haber partidos sencillos, porque cada vez queda menos", pero también insistió en que van a centrarse "única y exclusivamente en nuestro rival, que en este caso es el Recreativo Granada; no nos podemos desviar absolutamente nada de eso".

El filial nazarí llegará a El Arcángel sin haber puntuado en 2021, aunque a su vez al Córdoba no se le dan nada bien los filiales, a los que no ha ganado este curso aún. Unos números que merecieron la reflexión del técnico: "Los datos son certezas y si han sucedido es por algo. Nuestra intención es revertir uno y el otro no. Intentaremos que el Recreativo Granada acumule una semana más sin sumar y nosotros ganar, porque ya es hora de ganar a un rival que es nodriza de otro equipo".

En cuanto al rival, Alfaro apuntó que "no es un filial típico", pues cuenta "con jugadores de mayor edad, algo que no es habitual en un filial, y es un equipo más hecho, que planteará unas dificultades diferentes". Ahondando en su análisis del Recreativo Granada, apuntó que es "un equipo que tiene futbolistas con muy buen pie, con un estilo muy combinativo", y avisó de que "si no tienes la intención de quitarle el balón, no es un rival que te la regale". "Arriba tienen jugadores determinantes y dependen mucho de ellos. Vienen en mala dinámica pero no podemos despistarnos lo más mínimo, porque sabemos que el rival nos pondrá muchas dificultades", añadió el maño.

Aun a sabiendas de la importancia del partido, el entrenador del Córdoba no quiso poner más presión a los suyos por el poco colchón que tienen ya en esta primera fase. "El margen de error es el de todas las temporadas, el de un equipo que quiere estar arriba. Esto pasa siempre, pero sabemos que la única diferencia es que queda poco estando en febrero. Siempre cuando te acercas al final los puntos son más importantes y los tropiezos penalizan más", comentó Alfaro.

Además, el míster blanquiverde reafirmó la fe en sus jugadores y en hacer un buen tramo final de primera fase. "El nivel de confianza que tengo es muy alto, muy alto. El vestuario ha asimilado muy bien las ideas que tenemos de lo que queremos que sea el Córdoba y no tenemos la más mínima duda respecto a ellos. Nuestra obligación es tomar todos los partidos para ir a ganar y tratar de ser el equipo que todos pensamos de que debemos de ser. Aún así, no vamos a arrollar a nadie porque no es fácil y tenemos que estar centrados en nuestro fútbol. La presión existe, y tenemos que convivir con ella", apostilló Alfaro.