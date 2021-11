El particular 'Juego del Calamar' de El Arcángel

Pisaba Koki el césped del feudo blanquiverde por primera vez esta la temporada. El viejo cocodrilo estaba de vuelta para ver de nuevo al Córdoba CF. Igual que la afición blanquiverde, que ovacionó como nunca su regreso. Hacía frío en El Arcángel. Pero eso no frenó a los apasionados por este escudo para acudir a la cita otro sábado más. Pocos recuerdan lo que era taparse de ropa hasta los ojos mientas esperaban con ansia e inquietos en la butaca un gol de blanquiverde, por eso muchos movían las piernas para entrar en calor, aunque quizás era por los nervios. Y es que llegaba el Montijo. Rival de los que podían sorprender al líder. Y por momentos lo consiguió.

El equipo más goleador de la competición se enfrentaba al menos goleado. Defensa contra ataque. Todo un espectáculo que nadie podía perderse. Jugadores y afición debían desplegarlo todo para sumar tres puntos más. Así lo exigía la pancarta desplegada en Fondo Sur. "Luz verde: animen a su equipo". Como el Juego del Calamar, este partido no se trataba en realidad de un juego. Era a vida o muerte. Mucho por disputar y la intensidad era notable. Luz verde: ya pueden correr...y no parar.

Y es que, parar en una jugada podía salir muy caro. Porque jugaba el líder, pero ser líder no es fácil y el conjunto extremeño lo demostró. Minuto 13 y el despiste defensivo a los de Germán Crespo les costó el gol en contra. Había que remar en una noche fría y ante un equipo que no dejaba espacios. Sin embargo, para eso estaba Willy, que descorchó al bloque defensivo del Montijo. Centro de José Ruiz milimétrico y volea del máximo goleador del Grupo IV de Segunda RFEF.

Tres partidos de liga sin marcar llevaba el delantero extremeño. Al fin se quitó esas ganas de seguir ampliando sus estadísticas. Su ansia por el gol le hace ser el delantero matador que es, pero hasta ahora, estaba siendo Simo quien en los últimos encuentros se hacía notar con sus tantos decisivos. Otro cordobesista que también se paseó por El Arcángel como en el jardín de su casa. Por banda, por el medio. Le faltó el gol para poder seguir con su racha goleadora. Pero al final son solo anécdotas. Lo importante estaba en el campo con el líder pasando apuros para ganar.

La remontada no podía estar en las botas de otro jugador, tenía que ser él. Porque se le había echado de menos desde su lesión. Volvió con ganas. Al césped tras el descanso y golazo. Saque de Simo, recorte y colocación. Nada más. Trallazo desde la frontal y remontada. Quién si no. Miguel de las Cuevas tirando de oficio, calidad y galones. Era la noche del alicantino, no contento con darle la vuelta a un partido muy trabado, también quiso ser el protagonista. Otro centro de José Ruiz con éxito que en el corazón del área cabeceó De las Cuevas al fondo de la red. Doblete y gloria.

El Arcángel coreaba su nombre y disfrutaba. La grada era una fiesta y el frío parecía afectarle mucho menos a los aficionados. Y es que, no hay quien pare a este Córdoba CF. El Montijo ya no es el menos goleado del grupo porque los de Germán Crespo echaron por tierra ese privilegio que atemorizaba a quienes se enfrentaban a los extremeños cada jornada, como le pasaba al propio Córdoba.

Sin embargo, el tanto de Willy y el doblete de De las Cuevas sentenciaron a un conjunto que no había recibido más de dos goles en ninguna de las ocho jornadas que había disputado anteriormente. Como ya es habitual, el Córdoba continúa esta temporada de logro en logro. Luz roja: no se muevan, o el líder os eliminará de un plumazo.