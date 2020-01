La verja del mercado de fichajes para el Córdoba CF, lista para abrirse

El cordobesismo está ansioso por ver cómo se adentra el club en el mercado invernal de fichajes, momento clave para poder aspirar a todo al final de temporada. Sin traba federativa alguna, el club blanquiverde trabaja a marchas forzadas por poner lo más pronto posible en manos de Raúl Agné los mimbres suficientes para dar un salto de calidad a un equipo que ha terminado la primera vuelta quinto, con un déficit de cuatro puntos respecto a la zona de play off, y diez con el liderato.

El primer movimiento que hará el CCF, a ser posible ya durante este martes, será formalizar la inscripción de Luis Garrido, tras no llegar a tiempo para que estuviera el pasado sábado en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva. El centrocampista hondureño acumula prácticamente dos meses de trabajo con el equipo y llegará para reforzar el centro del campo, con un perfil claro de contención del que adolece ahora mismo el plantel cordobesista.

No será el único cambio en el plantel, ni mucho menos. El técnico ha aprovechado cada rueda de prensa para dejar patente que la principal necesidad del conjunto blanquiverde está en la parcela ofensiva. De los tres delanteros que empezaron la campaña, Gabriel Novaes ya está fuera -cortó su cesión a finales de diciembre, como Sebas Castro-, y Juanto Ortuño no termina de arrancar, pese a haber anotado tres goles, dos de ellos de penalti. De esta manera, Owusu, pichichi al ecuador, es la única opción que transmite confianza, aunque no es una referencia pura.

Pero más allá de los delanteros, el Córdoba también se ha mostrado cojo por fuera. En los costados, Zelu aparece como el único extremo puro, aunque Sebas Moyano o De las Cuevas puedan actuar en esa demarcación también. Vendrá al menos un exterior, a ser posible zurdo, para evitar que un lateral como Jesús Álvaro tenga que verse obligado a colocarse fuera de sitio para equilibrar lo máximo posible al equipo, como ocurriera en La Línea y Huelva. El recurso no puede ser habitual.

Claro está que para que pueda haber movimientos, con el claro objetivo de "sumar calidad", como recordó Agné el pasado viernes, es fundamental hacer primero hueco en la nómina actual. Y en eso se afana la dirección deportiva, reforzada desde la pasada semana, pues el CCF sólo tiene en estos momentos dos fichas sub 23 disponibles. Y para empezar, Garrido ya es mayor de esa edad.

Para entrar, primero toca dejar salir

Víctor Ruiz, que ya se quedó fuera de la convocatoria para Huelva -entraron antes los extremos del filial Vera y Fran Gómez-, ocupa la primera posición en la rampa de salida. El viernes no pudo quedar cerrada su desvinculación, pues tiene contrato hasta 2021, pues el club que se perfila como su destino no culminó la negociación. Se espera que no se demore demasiado, pues a ninguna de las partes le interesa lo más mínimo alargar un desenlace que parece escrito.

Dado el overbooking existente en la zona central de la defensa, Fernando Román, unido al Córdoba hasta 2022, también podría salir, aunque todo apunta a que habrá más bajas para hacer hueco a la revolución que prepara la entidad. Porque el club blanquiverde, de la mano de Infinity, está dispuesto a echar el resto para dotar al equipo de una plantilla de las máximas garantías posibles para poder aspirar al ascenso de categoría. Pero para entrar, primero hay que dejar salir, y la verja parece preparada para abrirse de inmediato.