El Córdoba CF pasa al 'plan B' en el mercado de fichajes

El mercado invernal de fichajes avanza hacia su final y el Córdoba CF sigue enfrascado en la pugna por reforzar su ataque, sin que todavía hayan fructificado las principales operaciones que la dirección deportiva tenía en marcha. La prioritaria lleva activada desde hace semanas, por no decir meses, y no es otra que la de Berto González. Sin embargo, la obstinada resistencia del Sporting de Gijón a dejar salir al futbolista a préstamo ha llevado a los técnicos del Córdoba a mirar ya hacia otras opciones, con la idea de no repetir los errores del pasado verano.

El club tiene mucho interés en el delantero avilesino, con el que mantiene un acuerdo cerrado, pero la paciencia tiene un límite y tanto Juanito, el director deportivo blanquiverde, como Miguel Valenzuela, el máximo responsable del área deportiva, manejan una amplia lista de futbolistas que pueden resultar una buena alternativa al canterano del Sporting de Gijón.

De entre esos diez o 12 nombres que ahora mismo sondea el club poco ha trascendido. Las gestiones en las oficinas de El Arcángel se llevan con discreción y mutismo, para intentar no poner en peligro las conversaciones en marcha. La mayoría de esos nombres anotados en la agenda pertenecen a futbolistas de filiales de equipos de superior categoría, con alguna opción también del extranjero presente. El plan del Córdoba sigue siendo el de reforzarse con dos jugadores de ataque, un delantero y un jugador de banda, que cumplan el perfil de sub 23.

Ahí el club tiene una ficha libre y la otra a utilizar sería la de Alberto Salido, quien se espera que en los próximos días ponga rumbo a un nuevo destino en el que buscar los minutos que en El Arcángel no ha tenido. En esa operación trabaja la dirección deportiva desde hace semanas, con la confianza de que terminará fructificando también antes del límite.

Entre los jugadores abordados por el club, trascendió el nombre de Josema Raigal, extremo derecho murciano que el pasado verano recaló en el Espanyol B. El interés del Córdoba en el futbolista lo desveló el periodista especializado en Segunda División B Ángel García. Fuentes del club blanquiverde reconocen un sondeo inicial, pero también que no se trata de una prioridad y que en todo caso sería una operación complicada, pues el club catalán no está muy por la labor de abrirle la puerta al ex del Real Murcia.

Raí apunta al Deportivo

Dentro de esas dificultades que está encontrando el Córdoba en el mercado se enmarca también la opción de Raí Nascimento. El brasileño, libre tras salir del Zaragoza, es una opción que gusta mucho en el club, pero el jugador cuenta con una oferta superior en lo económico del Deportivo de la Coruña. El club gallego, pese a los supuestos problemas económicos que arrastra, sigue manejando cifras muy importantes para la categoría, que parece que dejarán en nada la opción de seducir al futbolista por medio de Pablo Alfaro, con el que brilló en el Ibiza el curso pasado.