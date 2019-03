El Córdoba CF y el Málaga CF, tan diferentes como la noche y el día

La batalla que el sábado librarán en El Arcángel (18:00) el Córdoba y el Málaga es, en principio, la más desigual que hoy puede darse en LaLiga 1|2|3. Porque mientras los blanquiverdes llevan toda la temporada penando en zona de descenso, los blanquiazules no han salido de los puestos de play off desde que arrancó el campeonato. Ahí es nada.

Más allá de gustos y filias, los números no mienten. Tras 27 jornadas, el CCF es el peor equipo de la categoría de plata. Salvo en la jornada 1, en la que ni siquiera ganó (3-3 en casa con el Numancia), el cuadro cordobesista ha vivido siempre entre los cuatro últimos de la clasificación. No hay otro conjunto que haya estado en esa situación tan crítica.

El Nàstic, que está un puesto por debajo por la peor diferencia de goles –ambos tienen 21 puntos, a seis de la permanencia que marca el Lugo–, se queda en 24 y el Extremadura, el otro inquilino de ese vagón de cola, no llega siquiera a la veintena (19). La única diferencia a favor del Córdoba es que sólo ha sido colista en cinco fechas, por 14 de los nàstiquers.

En el otro lado de la balanza está el Málaga, un recién descendido de Primera División que desde el primer momento ha demostrado su rol de firme aspirante a retornar a la élite por la vía rápida. De hecho, el cuadro que dirige Juan Ramón López Muñiz es el único que no ha salido de la zona de play off en estas 27 jornadas consumidas. Y no saldrá en al menos un par más, sea cual sea el resultado del sábado en el derbi en El Arcángel, dado que su renta con el séptimo es seis puntos.

Mucho más factible es que los blanquiazules recuperen su plaza entre los dos primeros o incluso el liderato, ya que lo tienen a menos de un partido (uno y dos puntos, respectivamente). Ahora su posición es la cuarta, la segunda peor que ha ostentado (fueron quintos tras la fecha 16) un Málaga que ha vivido 15 jornadas en ascenso directo. El siguiente en la lista es el Granada, con 14.