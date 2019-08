Magdalena Entrenas: “¿Quién no se siente engañado por Jesús León a estas alturas?”

Los ecos del consejo de administración del Córdoba CF celebrado el martes siguen retumbando con fuerza este miércoles. Y esto da la impresión de que no ha hecho más que empezar, dadas las cuitas pendientes con Carlos González por el control de la sociedad y Luis Oliver por las deudas de su etapa como director general deportivo, como principales problemas al margen del priotario de levantar los bloqueos federativos para poder inscribir al plantel. La primera en salir a escena ha sido la aún consejera Magdalena Entrenas, aunque lo hará con más detalles el próximo día 27 de agosto en una comparecencia de prensa.

Al margen de la rescisión contractual con su empresa (Sanivo Abogalos SLP) para llevar los servicios jurídicos del club, los otros puntos acordados en la reunión del órgano rector del CCF fue el cese de uno de sus hombres de confianza, Juan Ramón Berdugo como secretario -lo releva José Enrique Rodríguez Zarza- y la amortización del puesto de director general que ocupaba Alfredo García Amado.

La letrada, tanto en una conversación con el Día como en una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha cargado duramente contra la manera de gestionar la entidad de Jesús León, que a su juicio "se está metiendo en un hoyo que no tiene salida". "Se ha metido en una trampa", ha insistido Entrenas en alusión a su rescisión laboral con el club que podría forzarle a una dimisión como consejera que no pretende ejecutar porque "siempre" velará "por la integridad del Córdoba".

Y es que su salida sólo puede ejecutarse en una junta general de accionistas que no se espera hasta finales de año, por lo que en su labor de miembro del órgano rector requerirá en las próximas horas "los movimientos realizados a partir del 30 de junio", cuando se cerró el ejercicio, que incluyen la venta de Andrés Martín al Rayo Vallecano y los ingresos por la campaña de abonados aún en curso.

"Dimitir es de cobardes", dice la aún consejera

Pero convocar de manera extraordinaria esa asamblea es inviable ahora mismo por el requerimiento de González para recuperar el control de la entidad, recibido el martes en El Arcángel. ¿Va a dimitir entonces? "En absoluto, porque dimitir es de cobardes, y además le haría un flaco favor a la ciudad, a la entidad y a la afición... Eso es lo que él quisiera", ha respondido la consejera, que no parece que vaya a seguir los pasos de García Amado, más dispuesto a dejar su puesto.

"¿Quién no se siente engañado por Jesús León a estas alturas? Creo que no hay nadie", ha apuntado Magdalena Entrenas, que considera que la única solución posible a la crisis institucional del CCF es "pagar, no hay otra; lo único que tiene que hacer es pagar, porque eso no lo tenemos en nuestras manos ni el consejo ni nadie". De momento, para desbloquear los derechos federativos y según ha apuntado, la solución es "pedir un préstamo a sus empresas", punto del día que se trató y "no fue comunicado porque no interesaba".

El "orgullo", como motivo de la postura del presidente

Con todo, la abogada cree que "no hay riesgo de desaparecer", aunque recuerda que "hay muchas cosas, algunas arrastradas, pero hay que poner dinero cuando se compra un club, y más tras un descenso". ¿Cómo se solventa esto? "Evidentemente, poniendo dinero, y si no lo tiene, que dé un paso, porque hay ofertas muy solventes, de gente muy importante, que ha rechazado", ha explicado, sin querer desvelar la identidad de los posibles interesados, y esgrimiendo a "un poquito de orgullo" la postura de Jesús León de seguir al frente del Córdoba.

Por último, la consejera y presidenta del Femenino, también ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por el futuro del equipo, que competirá en Primera B tras su ascenso. Entrenas se ha quejado de que aún no tienen "ni equipaciones" para un torneo que arranca el 8 de septiembre y se ha sentido "secuestrada" por su responsabilidad al frente del mismo durante los últimos meses.