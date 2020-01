Luis Garrido: "El premio está ahí y dependemos de nosotros para lograrlo"

Más de cuatro meses después de anunciarse su fichaje y tras dos de entrenamientos con la plantilla, el Córdoba CF ha presentado este jueves a Luis Garrido. El centrocampista hondureño se convierte de esta forma en el primer refuerzo invernal de la entidad blanquiverde, a la espera de poder ocupar la ficha liberada el miércoles por Juanto Ortuño. Su estreno, salvo contratiempo que no se espera, será el domingo con motivo de la visita al Recreativo Granada (Nuevo Los Cármenes, 18:00).

Luis Fernando Garrido fue confirmado oficialmente como jugador del CCF el pasado 4 de septiembre, tras una operación cerrada al límite del mercado estival que no pudo culminar con su inscripción por la falta de licencias de la entidad. Tras desligarse del Alajuelense de Costa Rica, el pivote se vinculó al club cordobesista hasta el 30 de junio de 2021, si bien su anterior equipo se guardó un porcentaje de una futura venta.

Tras sumar un nuevo entrenamiento más, el mediocampista ha estrenado la blanquiverde en compañía de su gran valedor, el director deportivo Alfonso Serrano. El máximo responsable técnico de la entidad ha valorado su esfuerzo "por estar en un club sin poder competir y sin jugar" y le ha deseado la mejor de las suertes en su etapa como cordobesista.

En sus primeras palabras públicas, Garrido se ha mostrado "agradecido con Dios por la oportunidad, y con el Córdoba, que me ha abierto las puertas". El hondureño ha admitido que está "contento y feliz" de estar en la ciudad y espera "que todo pueda salir de la mejor manera". "Venimos a trabajar, somos un equipo, jugamos once y esperemos aportar nuestro granito de arena", ha continuado el centroamericano.

El centrocampista se ha puesto ya ha disposición de Raúl Agné para debutar el domingo: "He venido trabajando y estos dos meses me han servido para adaptación y ganar ritmo; el trabajo con el míster ha sido muy bueno y estamos en condiciones para competir, aunque él es el que decide". Y ha destacado que "es un sueño estar en un equipo que ha jugado con los mejores; vengo con la ilusión intacta para hacer grandes cosas".

Convencido del objetivo del ascenso

"He sido siempre un jugador recuperador, me gusta defender y recuperar lo más pronto posible y dárselo a los dieces del equipo; esperemos que sea bueno para el equipo, que es lo más importante, pero no será fácil porque es una liga competitiva", ha apuntado el primer refuerzo invernal del CCF, que no ha querido detenerse ni un momento en los problemas del pasado porque "estamos viendo el presente, que es lo más importante".

Desde fuera, Luis Garrido ha visto "un equipo al que le gusta jugar bien al fútbol; sabemos qué tenemos que hacer dentro y lo que el profe quiere. He venido a un gran equipo, con buena disposición, al que le gusta atacar y espero aportar y que todo pueda salir bien". "Creo que tenemos un buen plantel, sabemos que puesto por puesto hay muy buenos jugadores, el premio está ahí y dependemos de nosotros para lograrlo", ha finalizado el hondureño, que no olvida que el gran desafío es conseguir el ascenso a Segunda División.