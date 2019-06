Aunque los futbolistas del Córdoba tienen de margen hasta el próximo 5 de julio para formalizar cualquier tipo de reclamación en relación a posibles impagos de sus salarios, lo cierto es que el conjunto blanquiverde no cuenta actualmente con denuncia alguna ante la Comisión Mixta de LaLiga y AFE. Así lo confirmaron fuentes de la patronal de los futbolistas a el Día , si bien el club tendrá que mantener esa ausencia de denuncias al final de julio, que es la fecha definitiva para que los jugadores estén al corriente de cobro.

En el caso del Córdoba, a pesar de las tremendas tensiones de tesorería que el club ha sufrido en los últimos meses, la situación actual es algo más aliviada. El pago de los 600.000 euros más IVA que el Valladolid realizó para finiquitar el traspaso de Sergi Guardiola y dar cumplimiento a una cláusula que se activaba en caso de salvación de los pucelanos ha permitido al club presidido por Jesús León afrontar el pago de las nóminas de mayo tanto de sus jugadores como de los trabajadores no deportivos de la entidad. Incluso algunos proveedores han visto satisfechas algunas facturas impagadas, si bien ahí los compromisos que quedan por cumplir son todavía bastantes.

En esa tarea de recuperar el equilibrio y la imagen perdida, el conjunto blanquiverde cuenta con un margen de tiempo mayor de lo que en un principio se suponía. Y es que hace semanas que se habla, en parte por una posible mala interpretación de las palabras del consejero Manuel Garrido , de la necesidad de que el Córdoba CF tenga satisfechos los pagos a sus jugadores antes del 30 de junio. Esa fecha, tradicional en el fútbol español en las categorías no profesionales, es distinta para los equipos de Primera y Segunda División.

La eliminación del Málaga frustra el posible ingreso por Pawel

La derrota del Málaga en la primera eliminatoria del play off de ascenso a LaLiga Santander ante el Deportivo dejó una mala noticia en clave blanquiverde. Los malaguistas volvieron a caer ante el cuadro coruñés (0-1), después del 4-2 que el conjunto gallego había conseguido de ventaja en el encuentro de ida. El Córdoba estaba muy pendiente de las opciones del cuadro malaguista de lograr el ascenso. Y es que si eso hubiera sucedido, el cuadro blanquiverde habría cobrado una cantidad en torno a los 200.000 euros por Pawel Kieszek. El arquero polaco se marchó libre al cuadro malagueño cuando el Córdoba comprobó que no podría inscribirlo. Sin embargo, en el acuerdo el CCF se guardó esa opción que al final no se ha producido.