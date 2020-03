El técnico del Córdoba CF, Juan Sabas, pasa los días de aislamiento en Córdoba, una ciudad en la que prácticamente no pudo situarse antes de ver cortado de raíz su día a día. Y es que el técnico madrileño aterrizó en la entidad apenas unos días antes de que el estado de alarma obligará a la gran mayoría de la población a confinarse en sus hogares.

En su caso, la historia es rocambolesca. El propio técnico la explicó en el programa Tiempo de Juego de Cope. "Estoy en Córdoba, me pilló el toro aquí. Hice tres entrenamientos y tenía programado un partido con el filial, para ver a los chicos del B y cómo estaba mi equipo, pero lo tuvimos que cancelar. Estaba en un hotel, pedí que me alargaran la estancia pero me dijeron que no se podía y el club me consiguió un apartamento y aquí estoy desde ese día", relató Sabas.

El técnico, que pasa las horas en casa viendo fútbol y tratando de analizar al mínimo detalle a su plantilla, recordó que "a los chicos les dimos un plan de trabajo individualizado para trabajar en casa. Al principio, cuando se podía salir, tenían programado hacer algo fuera, pero ya el ejercicio se hace en casa".

Su caso, además, es más complicado, porque sin apenas haber aterrizado se ha tenido que adaptar a unas condiciones duras, que le han cogido por sorpresa y lejos de su familia, en la que hay algunos casos de contagiados. "Mi sobrino, que es taxista, estuvo muy malito en casa pero los médicos fueron y no le hicieron la prueba. A los chicos jóvenes los dan automáticamente como positivo. Ya está bien, es un chico joven y fuerte", relató el técnico madrileño, que sí teme más por su madre, porque "es una mujer mayor y su pareja sí lo cogió y estuvo cuatro o cinco días con fiebre en casa, hasta que el lunes lo ingresaron en Leganés".

Ante ese panorama y sin poder ejercer su profesión, Sabas reconoció que "la verdad es que es triste, esta situación es complicada para todos, por la incertidumbre de qué pasará".

Además, aunque el Córdoba CF no tiene que lamentar aún ningún positivo por covid-19, el técnico reveló que, en sus apenas tres sesiones como preparador blanquiverde, "fuimos un día a entrenar y llegó un chico del filial con fiebre y le mandaron rápidamente a casa, con todo el mundo alarmado, pero no ha habido nada".