Javi Sánchez, el 'muro' cordobés del Mérida

Se convirtió en el héroe del Mérida en el pasado play off de ascenso a Segunda B. Y ahora disfruta de la categoría de bronce, asentado en el once titular tras superar una lesión. Javi Sánchez, con pasado en la cantera del Córdoba, será el último obstáculo que el conjunto blanquiverde tenga que superar mañana en la visita del conjunto romano a El Arcángel (17:00). Un partido, sin duda, especial para el meta cordobés, al que no le ha sido nada fácil llegar hasta aquí.

Ese ascenso le daba la oportunidad al meta de debutar en una categoría por la que ya había luchado, sin éxito, en tres play off de ascenso anteriores, con tres equipos diferentes: el Don Benito, la Arandina y el Villarrubia. A la cuarta fue la vencida para el cordobés, que se siente totalmente realizado y enormemente a gusto en Mérida. “La gente me tiene muy bien mirado, estoy cerca de casa, hay una afición impresionante, un buen estadio, unas buenas instalaciones y nunca hemos tenido un problema con los pagos”, asegura.

Pero el curso no comenzó bien para el cordobés, que en la primera jornada, ante uno de sus ex equipos (el Don Benito), sufrió una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla derecha. Estuvo casi dos meses de baja, y regresó ante el Murcia, coincidiendo con el estreno del nuevo técnico, Diego Merino, relevo de Santi Amaro.

Cordobés y cordobesista pero debe mirar por el Mérida

Con 29 años, Javi Sánchez es todo un trotamundos que ha logrado dar un paso más a su carrera esta campaña. Pasó por el Séneca antes de llegar al División de Honor Juvenil del Córdoba. Jugó en el Córdoba B, donde coincidió entre otros con Fernández, Javi Cabezas, Mario Ruiz, Fran Cruz, Bernardo Cruz, Gálvez, Fuentes… para posteriormente militar en el Pozoblanco, el Don Benito, la Arandina, el Caudal, el Ribadunia, el Lucena y el Villarrubia, antes de fichar por el cuadro emeritense.

De todos ellos, lógicamente del que mejor recuerdo guarda es de su actual club, el Mérida: “He ganado la liga, he ascendido, que es lo más bonito, y ahora estoy en Segunda B”. Aunque, eso sí, el proceso de adaptación a la división está siendo duro pese a que comenzaron “con mucha ilusión; teníamos mimbres sobre el papel, pero empezamos a acumular bajas, además de la mía la de Antonio Pino –el otro cordobés del plantel– o la de Gaspar, y eso nos mermó. Ahora, con la llegada de Diego Merino parece que hemos cogido la onda”.

Pero Javi Sánchez es consciente de que ahora toca tal vez uno de los partidos más difíciles, ante un Córdoba que, a priori, es favorito. Con todo, en el seno del vestuario romano están “con ilusión, pues vamos al campo de un equipo que hace cuatro años estaba en Primera y para nosotros es un regalo”.

También es consciente el jugador de los problemas que ahora mismo acucian a la entidad cordobesista porque “es vox populi, se sabe en todos lados. Además, mi familia, mis amigos de allí, son socios, y claro que estamos al día de los problemas, pero son cosas normales cuando hay tantos cambios de dueño, viene gente de fuera, no hay cuentas, no se llevan al día...”.

Centrado en el choque, y su vuelta a El Arcángel, Sánchez admite que viajarán sin miedos, aunque “nos puede pesar salir al campo y ver a 20.000 espectadores, pero eso tenemos que superarlo pronto y meternos en el partido”. “Vamos a intentar ganar. El Córdoba es un buen club, pero sabemos que se les puede ganar, porque ya hay quien lo ha hecho. Nosotros vamos sin presión ninguna. Si perdemos en El Arcángel, la gente no nos va a decir nada”, apunta.

Con la cita en El Arcángel a la vuelta de la esquina, el cordobés se atreve a pedir a los aficionados blanquiverdes que “que defiendan el escudo que es el que queda y es el momento de ayudar al club, al escudo, a la ciudad. El Córdoba es el equipo de la ciudad y Córdoba es cordobesista y estoy convencido de que va a salir de la situación que atraviesa”.

“En un rinconcito de mi corazón llevo al Córdoba, le deseo lo mejor, conozco el club y estoy al día de lo que pasa, pero en el césped no hay amigos y el domingo vamos a ir a ganar. Yo vivo del Mérida, la afición del Mérida me quiere y saldré a ganar sí o sí. Cada uno tiene que mirar por lo suyo y yo, a partir del domingo, le deseo lo mejor al Córdoba”. Palabra de Javi Sánchez.