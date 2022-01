Germán Crespo descarta lesiones importantes de Felipe Ramos y José Alonso

Germán Crespo rebajó la preocupación en el Córdoba CF tras el duelo amistoso ante el Al Khalidiya, al explicar que los contratiempos físicos sufridos por Felipe Ramos y José Alonso no parece que vayan a derivar en lesiones importantes, pese a la mala sensación con la que ambos abandonaron el terreno de juego.

"Felipe ha recibido un golpe en las costillas y parece que es solo golpe, pero le costaba respirar. En frío estará algo peor, pero creemos que será lo mínimo, porque parece que no hay fisura ni nada más grave", explicó el técnico granadino sobre el estado físico del guardameta.

Además, sobre José Alonso, indicó que llegaba al viaje "con sobrecarga de abductores y tal y como estaba el campo, en una arrancada en la que se le ha quedado el pie atrás, ha notado molestias". "Parece que no es grave, que será una sobrecarga. Intentaremos no forzarlos en el próximo partido y que no sean lesiones importantes, que parece que no", tranquilizó Crespo desde el Estadio Nacional de Bahréin.

Sobre el partido, el técnico blanquiverde se mostró contento con el arranque de los suyos, aunque reconoció la falta de ritmo tras los primeros compases. "Hemos salido muy bien en los primeros minutos, generando ocasiones como el uno contra uno de Casas. En los primeros 20 minutos hemos hecho las cosas muy bien pero luego nos hemos relajado un poco. En este tipo de partidos no se puede meter el ritmo habitual de la competición porque tenemos otro en tres días y lo que queríamos es evitar lesiones", comentó el granadino, que añadió además que el campo estaba "pesado" y "costaba mucho la zancada". "Hemos hecho tres goles, hemos generado muchas ocasiones de gol y estamos contentos porque hemos competido bien", apostilló.

De cara a los últimos días de concentración en el país del Golfo Pérsico, Crespo no escondió que bajarán el ritmo para evitar percances. "Han tenido que jugar varios jugadores bastantes minutos y ahora vamos a recuperar lo mejor posible para afrontar el siguiente partido con la misma idea de conseguir la victoria y llevarnos dos triunfos de aquí. Intentaremos que los jugadores lleguen frescos y que podamos evitar lesiones que nos perjudiquen de cara a la competición", concluyó el técnico.