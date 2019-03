Fernández: "No me planteo bajar a Segunda B"

José Manuel Fernández ha repasado en sala de prensa el momento del Córdoba, dando especial importancia al duelo de este domingo ante el Sporting de Gijón. El cordobés, uno de los capitanes del plantel, ha dado la cara por Carlos Abad tras los errores del arquero en Almendralejo y ha reconocido que vive la situación del equipo con especial sufrimiento, al ser el equipo de su tierra y el que lleva en su corazón.

El lateral derecho, que apunta de nuevo al once inicial tras cumplir un partido de sanción, ha asegurado que el mensaje que quieren enviar ante el Sporting es que "no hay que bajar los brazos, nos quedan 13 jornadas, que son 13 finales y las tenemos que intentar ganar todas".

Fernández no ha escondido que quizás ante el conjunto asturiano el Córdoba tenga la última oportunidad de engancharse a la pelea por salvarse. "Nos lo tenemos que tomar así, como una final, no hay más plazo. Es un partido de máxima importancia, con un gran equipo y en el que tenemos que salir a comérnoslo aquí en El Arcángel, no queda otra".

A pesar de que el Sporting está lejos de la zona de ascenso, el cordobés no espera un rival relajado. "Al final ningún equipo viene de paseo o relax. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Nosotros le plantamos cara al Málaga y eso demuestra que no puedes bajar los brazos ante nadie", ha indicado Fernández, que tiene claro que el camino para imponerse el domingo es "correr más que ellos y marcar un gol más". "En fútbol está todo inventado, lo que hay es que ponerle alma y corazón. Tenemos a nuestra gente, que durante todo el año nos ha dado apoyo y queremos darle una alegría, que se la merecen, y no tantas desgracias como llevamos", ha explicado.

"Esta semana, si ganamos al Sporting, veremos todo mucho mejor"

Y es que el lateral derecho blanquiverde está convencido de que un triunfo hará cambiar todo, por eso no mira aún el resto del calendario. "No me gusta mirar más allá del siguiente partido porque el fútbol cambia mucho de una semana a otra. Esta semana, si ganamos al Sporting, veremos todo mucho mejor", ha asegurado.

José Manuel Fernández también ha tenido palabras de ánimo para Carlos Abad, gran señalado de la derrota ante el Extremadura. "Está jodido, cuando alguien comete un error, está jodido. Es un chaval joven, que el otro día falló pero ante el Málaga nos salvó de perder el partido. Al final el fútbol son errores y aciertos y no creo que haya que darle más vueltas al asunto. Él se siente mal y nosotros estamos para arroparlo, si perdemos el partido lo perdemos todos", ha indicado en defensa de su compañero.

Y es que el defensa cordobesista tiene claro que "al final somos humanos y todo el mundo se equivoca, yo el primero. No hay que darle más importancia de la que tiene, aunque es verdad que los errores nos condenan en la situación en la que estamos, como pasó el otro día". Por eso, Fernández cree que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse pero esperamos que no suceda más porque no estamos en disposición de cometer errores en todos los partidos que nos cuesten puntos".

Sólo piensa en la salvación

Ante la difícil situación de su equipo, a Fernández se le ha preguntado por la posibilidad del descenso, algo que no quiere plantearse. "Yo no veo que estemos en Segunda B. Si ya bajamos los brazos, no tenemos nada que hacer. Vamos a darlo todo para quedarnos en Segunda", ha asegurado el cordobés, que ha reconocido también que en los últimos tiempos ha sufrido mucho, "porque es mi equipo, el de mi tierra y al que siento".

Por eso, sobre su situación personal ante un hipotético descenso, el cordobés ha indicado que no piensa en otra cosa "que no sea que nos vamos a quedar en Segunda División, no me planteo el bajar a Segunda B, tengo dos años más y no pienso en otra cosa que salvarnos", porque como ha recordado, "vine con el propósito de ayudar al Córdoba a ser mejor y seguiré haciéndolo, porque al final es lo que siento y al club que quiero".