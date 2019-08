Enrique Martín: "El Córdoba CF tiene buen futuro"

La previa y el postpartido tuvieron más miga para Enrique Martín que el propio amistoso frente al Recreativo Granada en Coín. El técnico exprimió los minutos al máximo y, entre una cosa y otra, departió más de hora y media con el director deportivo, Alfonso Serrano, y su mano derecha, Jorge Rodríguez de Cózar, a los que durante unos 30 minutos se unió también el presidente, Jesús León. Sin que llegara a trascender y, pese a que luego el técnico quitó hierro al asunto, sobre el papel a buen seguro estuvieron los movimientos del club en el mercado y la inestabilidad que rodea a la sociedad desde agosto por los problemas entre el montoreño y el ex dirigente, Carlos González.

Políticamente correcto en sus declaraciones, y aunque en algún momento se le intuía molesto, el entrenador navarro se atrevió a terminar su comparecencia con una sentencia llena de optimismo: "Me da la sensación de que el Córdoba tiene buen futuro". ¿En qué puede basarse? Al margen de en su propia manera de entender el fútbol y la vida, Martín prefirió no "sacar conclusiones" del partido ante el Recreativo Granada, la peor actuación de largo del verano de un equipo, y se congratuló de que el grupo "va entrenando bien", no hay "apenas lesionados" y la sobresaliente respuesta de la afición porque el club "va a tener de 10.000 a 15.000 socios".

En su charla tras "un entrenamiento para seguir acumulando trabajo", el de Campanas quiso matizar que la cita ante el filial nazarí "nada tiene que ver con el escenario que nos vamos a encontrar en el primer partido de liga, en El Arcángel, con nuestra gente y ellos también estarán de otra manera. Y nosotros tendremos un equipo que poco se va a parecer a lo que se vio esta vez". De hecho, no se vistieron siquiera hombres como Chus Herrero, Javi Flores, Jesús Álvaro, Ángel Moreno, Víctor Ruiz o Zelu, algunos de ellos con pinta de titularísimos durante el campeonato, porque "llevamos mucho trabajo acumulado y había algún exceso de carga".

Esas ausencias aumentó de manera notable la presencia de jóvenes del filial en la citación y sirvió a Enrique Martín para meter más presión por los fichajes que faltan por sumarse al proyecto, aunque "tampoco quiero ser excesivamente pesado con las pretensiones ni mucho menos; el presidente las sabe y Alfonso (Serrano), también. Todo el mundo está trabajando bien y creo que estamos haciendo las cosas bien".

Reunión a cuatro: Martín, Serrano, Cózar y León

Con ambos dialogó largo y tendido, en un aparte, aunque el preparador prefirió torear un poco al ser cuestionado al respecto: "Comentamos un poco de todo. Yo vengo de nuevo y tengo una sensación muy buena, tanto que no sé ni en qué categoría que estamos de lo feliz que estoy en Córdoba. Mi equipo va a tener de 10.000 a 15.000 socios y estoy muy ilusionado en trabajar y hacer las cosas bien. Y eso es lo que percibo del cuerpo directivo, de la dirección técnica y del presi. Todos estamos ilusionados y esperando a ver si completamos el grupo, porque entre todos tenemos que hacer un gran año y conseguir el objetivo", que no es otro que el ascenso a Segunda División.

Pese a todo, "es evidente" que Martín Monreal quisiera tener ya a su disposición al plantel completo con el que tendrá que afrontar la competición, "pero hay que tener paciencia" para que el mercado se agite. "Lo importante es que vamos entrenando bien y no tenemos apenas lesionados. Lo demás es cuestión de esperar, e incluso empieza la liga y hasta el día 2 hay tiempo. Siempre hay que guardar alguna carta porque a última hora hay movimientos".

De momento, el Córdoba acumula prácticamente tres semanas sin fichajes. ¿Es consecuencia de los líos institucionales de León con González por el control de la sociedad? A tenor de las palabras del técnico, rotundamente no. "El tema exterior e institucional ya se lo dije a los jugadores, que el Córdoba es como es; lo aceptas y punto. Es todo cuestión de tiempo. En dos o tres semanas el presi dijo que iba a solucionar el tema y yo confío en que lo pueda sacar adelante".

"Lo bueno es que está habiendo un movimiento muy importante. Cuando yo digo en Pamplona que tenemos 10000 socios, igual que Osasuna o más, me dicen que qué pasada. Es un chute emocional grande que tienes un respaldo tan bonito y tan grande. Están con unas ganas terribles de conseguir el objetivo que nos hemos propuesto y todo es ilusionante. Tenemos que tener paciencia y tranquilidad, pero el 30 de junio próximo tenemos que estar arriba sí o sí", insistió Enrique Martín, que mientras tanto se centra en "hacer las cosas y no dejarnos inquietar por las cosas que pasan alrededor, porque me da la sensación de que el Córdoba tiene buen futuro".