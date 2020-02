Uno de los protagonistas del empate del Córdoba CF ante el Cádiz B fue Edu Frías, que debutaba en liga en sustitución de Isaac Becerra y tras dejar atrás una lesión que le ha tenido apartado del equipo varios meses. "Sabemos que puntuar fuera de casa es difícil, aunque nuestro objetivo es ganar todos los partidos. Valoro positivamente el haber puntuado fuera de casa, me hubiera gustado sumar los tres puntos pero no podemos dejar que nos afecte para el siguiente partido", comentó el arquero tras el duelo en El Rosal.

Frías vio "un partido bastante parejo, en el que lo más destacable ha sido el viento, con ocasiones de ambos equipos". Sobre ese factor tan molesto, el portero blanquiverde reconoció que "el viento condicionaba mucho y el terreno de juego estaba muy seco. Son factores que influyen en la forma de jugar. Ahora esperamos que en casa, con nuestra gente y nuestro césped, podamos jugar un poco más a ras de suelo". Y es que, a su juicio, "es de los factores que más me fastidian, el hecho de jugar con el viento, pero hay que adaptarse porque es para los dos equipos".

En lo personal, Edu Frías reconoció que estaba "con ganas, ya tenía ganas de debutar en liga con el equipo. Llevaba tiempo trabajando y me he sentido muy a gusto. Era un partido difícil y me he sentido bien, cómodo en la portería". Además, desveló que Agné le transmitió "seguridad, que jugara como entreno normalmente y que estuviera seguro de sí mismo".

Sobre su recuperación, que en principio se iba a alargar hasta marzo, el portero comentó que "desde un principio, los servicios médicos optaron por curarse en salud, pero la evolución de la lesión ha ido mejor de lo esperado". "El trabajo que hemos hecho con los fisios y readaptadores ha sido bueno y es lo que ha propiciado el poder llegar antes de tiempo", apostilló.