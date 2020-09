La dirección deportiva del Córdoba CF tenía claro que en este mercado de verano tenía que hacerse con un futbolista de claro corte defensivo para el centro del campo. El elegido fue Djak Traoré, que este martes se ha presentado en sociedad. El costamarfileño firma por dos temporadas con el conjunto cordobesista y llega con el deseo de dar un salto en su carrera, después de ver su trayectoria algo frenada pese a haber militado en canteras importantes del fútbol español.

"Djak es un jugador que, siendo joven con 25 años, tiene una dilatada experiencia en Segunda B y en canteras importantes como las del Girona, el Espanyol o el Real Madrid. Confiamos mucho en él, tiene una calidad impresionante y apostamos por él porque creemos que es un jugador de futuro, al margen de lo que pueda aportar este año. Queremos que tenga continuidad y sea un jugador importante para nosotros", explicó el director deportivo blanquiverde, Juanito, en su puerta de largo oficial.

En sus primeras palabras públicas como jugador del Córdoba CF, Traoré se mostró "contento" y deseó que sea "un buen año y lleguemos a hacer bien las cosas para subir a Segunda". "Córdoba es Córdoba. Cuando un equipo así te llama no se puede rechazar la oferta. También por el proyecto, por la gente que hay, que sabe mucho de fútbol. Me gustan las cosas grandes y ojalá no me equivoque, porque creo que vamos a hacer buenas cosas", explicó el mediocentro cuando se le cuestionó por su decisión de fichar por el CCF.

El costamarfileño, que llegó lesionado y aún está dejando atrás los problemas musculares que le han lastrado, aseguró que está "mucho mejor ahora". "He vuelto al campo estos días y estoy contento del trabajo con los médicos y los fisios. Me queda poco para estar al 100% con el equipo. Si Dios quiere, antes de que empiece la liga estaré al 100%", añadió el centrocampista.

Cuestionado por la categoría y los rivales que tendrá el Córdoba delante, Djak Traoré se mostró convencido de que debe primer la seriedad defensiva como base para una temporada exitosa. "En Segunda B yo creo que todos somos iguales, aunque cada equipo tenga su objetivo. Los que entre comillas son menos buenos son muchas veces los más difíciles de ganar. Lo importante es creerse el trabajo que hacemos cada día. La diferencia es tratar de competir mejor y ser de los equipos que encajan menos goles, que son los que suelen estar arriba", comentó el jugador.

Por último, Traoré desveló su buena relación con Diabate, uno de los hombres por los que el Córdoba puja para reforzar la delantera y deseó su llegada, si finalmente el jugador deja atrás sus diferencias con el Mallorca. "Diabate es como un hermano pequeño para mí. No he tenido tiempo de hablar con él, pero ojalá que venga aquí porque es un jugador de futuro", aseguró Djak.