Estaba claro que no era un amistoso más, pues la cercanía del siguiente choque, este miércoles frente a la Balompédica Linense en Jerez de la Frontera, dio una "oportunidad a los chicos que están entrenando con el primer equipo, aunque son del filial". Pero el empate del Córdoba CF ante el Salerm Puente Genil (1-1) dejó una sensación de desazón en Juan Sabas: "No me ha gustado el equipo".

Sin embargo, el técnico no quiso sacar demasiadas conclusiones porque "es otro entrenamiento para poder mejorar", si bien tampoco ocultó su descontento: "Les hemos pedido que muestren sus credenciales y digan "aquí estoy yo" para que pueda contar con ellos a lo largo de la temporada. No han estado finos. En los primeros diez minutos el equipo ha estado muy bien, hemos marcado gol, hemos tenido llegadas, pero luego se ha diluido y no me ha gustado".

Sabas, que se refirió también a la lesión de Julio Iglesias que le obligó a dejar el campo en el minuto 43 por "una torcedura" de tobillo que debe esperar aún a un diagnóstico más exhaustivo, hizo también un balance del mercado, somero, porque el más profundo lo deja para los integrantes de la dirección deportiva. "Al principio del verano iba todos los días a estar con ellos y estar pendientes, pero han hecho un trabajo de filtro de jugadores importante y la plantilla dobla posiciones con gente interesante. Hemos conseguido hacer una plantilla muy competitiva", comentó.

Y eso incluye al frente de ataque, aunque no llegara ese cuarto delantero, lo que obligará al Córdoba a repartir más sus goles, algo que no preocupa en exceso al preparador madrileño: "Al final no tenemos que depender de un futbolista, todos defienden y todos atacan. Tenemos a Pio, Willy y mucha gente de segunda línea que tiene gol, como Miguel de las Cuevas. Vamos a depender de esos futbolistas, que son los que tienen más gol, pero intentaremos que todo el mundo aporte y que sobre todo el día 18 -estreno liguero ante el Lorca Deportiva- salga un equipo competitivo, que genere muchas ocasiones y nos siga mostrando las buenas cosas que ha mostrado este verano".

Por último, Sabas también hizo referencia al buen hacer del Salerm Puente Genil, un equipo con "buen trato de la pelota, que sale con ella desde atrás" y que ha logrado "saltar a veces bien la línea de presión" que le hizo el Córdoba. Unos condicionantes que hacen que Sabas lo vea como un bloque "competitivo y que puede estar arriba a final de temporada" en el Grupo X de Tercera División, sin duda el gran objetivo del club.