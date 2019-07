El Córdoba CF, sin denuncias por impago ante la AFE

El Córdoba CF no tendrá problemas este verano con la Asociación de Futbolistas Españoles en relación a posibles impagos con sus futbolistas del curso pasado. La patronal de los jugadores, que abordaba este viernes en la Comisión Mixta los compromisos no cumplidos con los jugadores de Primera y Segunda División, ha confirmado a el Día que el club de El Arcángel no tiene reclamación alguna pendiente.

De esta forma, el Córdoba CF no tendrá problema alguno para superar el 31 de julio sin peligro de descenso administrativo. Esa es la fecha marcada por la AFE y LaLiga para que los clubes solventen algún impago que puedan aún arrastrar.

El pasado 4 de julio, el Día ya informó de que a la AFE habían llegado algunas reclamaciones en torno al Córdoba CF, pero desde la entidad mostraron total tranquilidad con el asunto, pues en esos días se empezó a liquidar económicamente el curso anterior.

Las mismas fuentes que confirmaron aquellas denuncias dan por solventado el tema con la entidad cordobesista, que ahora tiene por delante la obligación de liquidar las cantidades pendientes que mantiene con sus entrenadores del curso pasado, José Ramón Sandoval y Curro Torres, algo que está en vías de solución para evitar posibles problemas en la inscripción del nuevo cuerpo técnico y de la actual plantilla.