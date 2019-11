Enrique Rodríguez Zarza, abogado del Córdoba CF, ha mostrado su satisfacción por la puesta en libertad de Jesús León tras su paso por la Ciudad de la Justicia de Córdoba, donde en principio tenía que declarar ante el juez, algo que finalmente no llegó a producirse.

"La noticia de que salga en libertad sin fianza deja claramente cómo está hecha la investigación", ha expuesto el letrado, que ha añadido que "la instrucción sigue abierta, se van a nombrar dos administradores judiciales, un economista y un abogado, y se van a seguir aclarando los hechos".

Zarza ha desvelado además que aún "está abierta la investigación, tienen que analizar los registros y esa documentación", ya que "parece ser que ha salido el papel original de la adenda famosa en la intervención [el del millón de euros que León cobró como indemnización por la no construcción de la Ciudad Deportiva], parece que han salido un montón de documentos que van a dar mucho que hablar en los próximos días".

El abogado granadino ha destacado como "lo más significativo" el hecho de que "a la acusación particular la han expulsado del procedimiento por no tener interés legítimo, y no ha participado en la toma de declaraciones que, por otro lado, no se ha producido; tampoco le van a tomar declaración. Creo que es bastante relevante".

Rodríguez Zarza, que desveló que León no tiene intención de dimitir como presidente del Córdoba CF, apuntó que "el circo que se montó ayer se podía haber evitado porque la documentación que habían solicitado ya estaba prácticamente entera aportada a la instrucción y si hubieran requerido más la hubiéramos aportado de forma voluntaria porque estábamos a su disposición".

"Creo que lo que se montó ayer fue un circo mediático, creo que hay una investigación envenenada y un complot contra Jesús León. Ya lo había anunciado y me reafirmo en que todo esto es una manipulación donde utilizan a la justicia para buscar intereses particulares", ha reiterado el granadino, que cree que "Jesús León no tenía que haber sido detenido nunca, y nos hubiéramos ahorrado esto, porque se podía haber nombrado una administración judicial sin montar este circo".