La semana de parón en el Córdoba CF ha resultado importante para que Pablo Alfaro vaya recuperando efectivos y pueda afrontar el partido ante el Real Murcia con el mayor número de futbolistas posibles a su disposición. El técnico blanquiverde sabe que tendrá la baja segura de Isaac Becerra, pero espera poder contar con Miguel de las Cuevas, que va mejorando de sus molestias musculares.

Alfaro se mostró optimista con el estado del alicantino, si bien dejó entrever que, aunque podría estar para formar parte de la convocatoria, será difícil que parta desde el inicio en el equipo. "Progresa adecuadamente, ha hecho entrenamiento y medio, queda todavía el día de mañana [por la sesión del sábado] y esperemos que esté para competir. Sí tengo claro que contaremos con hombres que estén al 100%, porque ya queda muy poco en esta primera fase y en tres jornadas nos jugamos mucho. Nos necesitamos todos al 100%", apuntó el preparador blanquiverde.

El técnico del Córdoba CF asumió además que no podrá contar con Isaac Becerra, del que desveló que sufre una rotura fibrilar en el gemelo, aunque la entidad no ha emitido aún parte médico al respecto. "Está mejor, dentro de que tendremos que tenerlo parado algunas semanas por su rotura en el gemelo, pero está bien de ánimo y es de los que siempre suma aunque no pueda jugar", comentó Alfaro, consciente de que cualquier baja ahora es importante: "Los necesitamos a todos, hasta a los que desgraciadamente no puedan cambiarse. El barco va para todos a la misma velocidad".

En el lado positivo, el técnico sí reconoció abiertamente que ya podrá contar con Jesús Álvaro y Carlos Valverde, que se han entrenado con normalidad durante la semana. "Sí que llevan más tiempo de entrenamientos y podremos contar con ellos. Son importantes y vienen a sumar", apuntó al respecto Alfaro, que no quiso especificar si Alberto del Moral -que vuelve tras cumplir un partido de sanción- partirá de inicio: "Tiene el estatus de futbolista de la primera plantilla, porque se lo ha ganado, pero le queda mucho por seguir progresando y aprendiendo".