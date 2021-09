De las Cuevas: "No vamos a renunciar a nuestra identidad"

Si hay un hombre que ha empezado el curso lanzado, dentro de un equipo que ha hecho pleno de puntos, es Miguel de las Cuevas. El alicantino atraviesa quizás su mejor momento en el Córdoba CF, en el que cumple ya su cuarta temporada. Tiene la plena confianza de su entrenador, Germán Crespo, y está respaldando esa apuesta del técnico con goles y liderazgo, lo que le lleva a asegurar que su equipo tiene que ir a Coria a por los tres puntos y sin renunciar a su identidad, por mucho que La Isla no sea un feudo muy adecuado para el juego que busca el Córdoba.

"Nosotros vamos con nuestra idea de juego. Cuando se hacen las cosas bien no hay que volverse loco y cambiar todo. El míster quiere que compitamos en todos los campos y nos pondrá en situación. En estos dos partidos hemos demostrado en grandes estadios que esto va bien, pero ahora habrá que ponerse el mono de trabajo. No vamos a renunciar a nuestra identidad. Será un partido intenso y complicado, sabemos de la dificultad de esos campos", apuntó el veterano futbolista, al ser preguntado por si están preparado un plan alternativo para este partido.

De las Cuevas es consciente de que el rival es un equipo especialista en el juego aéreo, pero cree en las armas de su equipo. "Si entramos en el juego que ellos quieren, estarán más cómodos. Pero si les llega un equipo que les quite el balón, igual se descolocan un poco. Nosotros vamos con nuestras armas, con la idea de competir y de llevarnos los tres puntos. Puede jugar quien sea y por ese lado el míster puede estar tranquilo", comentó al respecto.

Al ser preguntado por el buen arranque del equipo y las diferencias con el curso pasado, en el que también se ganaron los dos primeros partidos, De las Cuevas tiene claro que es una situación muy distinta. "El año pasado también empezamos bien, pero no teníamos la misma sensación. Conseguíamos los puntos pero no con la tranquilidad de estos dos partidos, en los que hemos sido muy superiores. El equipo hace lo que tiene que hacer y eso te da mucha confianza", expuso el alicantino.

Confianza, por cierto, la que está mostrando él sobre el césped, algo por lo que se mostró "contento, sobre todo por los seis puntos que tenemos, que son nuestros y no nos los quita nadie". "Arrancar así te da confianza y te hace estar arriba que es dónde queremos desde el principio. A nivel personal estoy muy feliz. Cada año que pasa el fútbol se vuelve más exigente y complicado, pero el trabajo tiene su recompensa y estoy feliz, con ganas de domingo otra vez", aseguró.

Y buena parte de ese estado de gracia que atraviesa se lo debe a Germán Crespo, que ha sabido darle su sitio en el equipo para exprimir al máximo su calidad. De las Cuevas está agradecido y se nota que tiene una buena sintonía con su entrenador. "Está claro que el míster por su forma de jugar, Germán a la gente de arriba nos da confianza y tenemos claro lo que tenemos que hacer. Hemos trabajado muy bien en pretemporada esos aspectos. Se ha hecho una plantilla con jugadores de diferentes perfiles, con gente rápida y de calidad, con buenos rematadores, y atrás con gente muy completa", destacó el mediapunta.

Sobre la figura del técnico, no dudó en mostrar su buena relación con Crespo y lo agradecido que está a él. "He tenido muchos entrenadores aquí y la suerte de jugar casi con todos. Sería feo destacar a uno porque todos me han ayudado, pero con Germán el año pasado disfruté mucho, y este año también. Él es, además de la dirección deportiva, una de las personas por las que sigo aquí. Tenemos sintonía y me siento con mucha confianza. Sus números están ahí y está haciendo las cosas bien. Ojalá le podamos dar la alegría de conseguir el objetivo, indicó.

Con calma hacia el objetivo

Al alicantino se le preguntó también por su celebración comedida de las dos victorias logradas, mientras sus compañeros se dejaron llevar junto a la afición. Asegura De las Cuevas que por el momento prefiere ser cauto, porque ya llegará el momento de celebrar. "En estos dos partidos, yo puedo ser de los jugadores más felices de la plantilla. En esos instantes, disfruto del momento, pero por mi forma de ser me gusta celebrar cuando se logre el objetivo. El objetivo es ascender y ahí lo celebraré como me gustaría. Pero no me gusta sacar mucho pecho porque el fútbol es caprichoso y luego te lo hunden. Vamos a ir con calma, disfrutando el momento y ya tendremos tiempo de celebrar", apuntó.