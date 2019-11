Raúl Agné apurará hasta un par de horas antes del choque ante el Mérida de este domingo para dar a conocer la lista de convocados definitiva por la que apuesta, con Xavi Molina y Jesús Álvaro como principales incógnitas a resolver por el preparador blanquiverde.

El técnico del Córdoba CF ya sabe que no podrá contar con Owusu, que debe volver aún de Egipto tras finalizar el viernes la Copa de África sub 23 con su selección Ghana. Además, Antonio Moyano arrastra molestias que no le han permitido trabajar a buen ritmo durante la semana, por lo que tiene todas las papeletas para ver el partido desde la grada.

En el lado positivo, el técnico cordobesista ha podido trabajar durante la semana con Xavi Molina y Jesús Álvaro, por lo que ahora es su decisión si cuenta con ellos o no, en función del ritmo que haya podido observar en el central y el lateral izquierdo.

El resto de la plantilla del Córdoba CF está a disposición de su técnico, toda vez que Juanto Ortuño ha superado sin problemas un problema digestivo que tuvo a mediados de semana.

Cuatro bajas sensibles en el Mérida

El técnico del Mérida, Diego Merino, tendrá que lidiar con hasta cuatro bajas importantes. Y es que al lesionado Curro se le han sumado esta semana las sanciones de Álex Jiménez, Chino y Poley, hombres de peso en su equipo titular.

En la lista facilitada por el conjunto emeritense de cara al choque de este domingo ante el Córdoba, Merino ha citado a 19 futbolistas, incluidos tres porteros, por lo que tendrá que hacer un descarte horas antes del partido para dar la convocatoria definitiva.