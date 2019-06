Y éstas, en principio, no son otras que dar continuidad a su vinculación , pero siempre dentro de los parámetros económicos y deportivos que marca ahora el paso a Segunda B. Por eso el encuentro con su agente se antoja clave para conocer su predisposición a ponerse a las órdenes de Enrique Martín, que conoce a ambos a la perfección de su paso por Osasuna y el Albacete.

Los contactos de la dirección deportiva que encabeza Alfonso Serrano con los jugadores que militaron en el Córdoba CF la temporada pasada se siguen sucediendo. Tras descartar la continuidad de Miguel Flaño y advertir a Marcos Lavín de que busque acomodo en otro club porque no tiene hueco en el nuevo proyecto, ahora es el turno de dos veteranos que podrían tener sitio en el proyecto de Segunda B: el centrocampista Miguel de las Cuevas y el defensa central Chus Herrero.

Miguel Flaño, "muy agradecido" en su despedida

Miguel Flaño confirmó al diario digital cordobadeporte.com la noticia adelantada por el Día: el adiós al Córdoba. El central navarro se mostró "muy agradecido" y reconoció que fue el director deportivo, Alfonso Serrano, quien le comunicó la noticia de que no tenía cabida en el proyecto de Segunda B, lo que lo dejó sorprendido: "Tenía ilusión en poder seguir dando cosas en un proyecto interesante y bonito para volver al fútbol profesional". "Mi deseo e ilusión es seguir, me encuentro bien y competitivo", comentó el ex de Osasuna, que tiene claro dónde está el futuro del CCF: "A medio y corto plazo el Córdoba es un club es para estar en el mundo profesional, algo que también le corresponde por el estatus de ciudad".