Uno de los hombres que tiene que ser clave en este tramo final de la temporada para el Córdoba CF, Carlos Valverde, pasó por sala de prensa tras el entrenamiento para analizar el momento del equipo. El utrerano reconoció que ya se encuentra mejor, después de que le cerrase la herida en la pierna que arrastraba desde el partido ante el Badajoz. "Estoy mejor, después de varios días después del partido, porque se me volvió a abrir un poco, pero ya está la herida cerrada. En el día de descanso ha mejorado muchísimo", comentó el extremo.

Valverde tuvo tiempo también para repasar el partido ante el Cádiz B, que frenó la racha victoriosa del equipo. "Es muy difícil jugar con ese viento. En la segunda parte no se podían dar dos pases. Hacía tiempo que no jugaba con tanto aire. Fue un día difícil, duro, de los que hay que pasar y competir. Después del 0-1 en el partido no pasó nada, pero llegó esa jugada de infortunio. son partidos para competir de otra manera, hacer el trabajo de la mejor manera. Nos podríamos haber llevado los tres puntos, porque después de nuestro gol prácticamente no pasó nada", indicó al respecto.

Una vez pasado ese incómodo partido en Cádiz, Carlos Valverde tiene claro que "ya entramos en el último tramo de la temporada y ahora, si durante la temporada son todos importantes, ahora ya cada partido supone muchísimo. Vienen partidos bonitos y duros, en los que todos queremos estar".

El primero de ellos será ante el Algeciras, el domingo en El Arcángel, donde vienen dos citas seguidas. La plantilla lo sabe y Valverde dejó claro que "es importante que en casa no perdamos puntos; ahora que tenemos dos partidos en casa, primero pensamos en el Algeciras, pero sabemos que sería importante asegurar esos seis puntos".

Y comenzando por el conjunto del Campo de Gibraltar, el extremo sevillano señaló que "el domingo va a ser un partido muy difícil", pues "en la segunda vuelta los equipos de abajo ganan mas partidos que los que están algo más arriba". Por ello, señaló que "tenemos que tomarnos el partido de manera muy seria, salir a ganar y que se note que estamos en casa" porque está convencido de que "haciendo lo que tenemos que hacer, el Algeciras lo va a tener muy difícil aquí".

El equipo que entrena Salva Ballesta es uno de los peores visitantes del Grupo IV, con solo cinco puntos sumados lejos de su estadio, fruto de cinco empates. Esos números, para Valverde, solo dicen que "tenemos que apretar más para que ellos sigan con esa mala racha fuera", porque "no podemos creer por eso que va a ser más fácil. Tenemos que estar preparados y mentalizados de que va a ser duro, este partido y todo lo que queda".

Elogios a los jóvenes

El utrerano, además, tuvo palabras de elogio para Fran Gómez e Iván Navarro, los jóvenes por los que Agné ha apostado para cubrir, entre otras, su ausencia durante un par de semanas. "Creo que los chicos han cumplido con muy buena nota. Yo llevo un mes aquí, los veo entrenar todos los días, pero el míster lleva más siguiéndolos. Son jugadores que él conoce y que con confianza nos pueden ayudar muchísimo", aseguró.