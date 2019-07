El rompecabezas que Alfonso Serrano encontró cuando asumió la dirección deportiva del Córdoba CF va cogiendo forma. Después de unas semanas intensas de trabajo en los despachos, Enrique Martín tiene ya a su disposición gran parte de la plantilla que tendrá que emplear en busca del ascenso. Quedan, eso sí, algunos refuerzos para poner la guinda al equipo, pero son precisamente los más importantes, pues se centran en la parcela atacante.

Tras cerrar 13 fichajes, dos renovaciones (Chus Herrero y De las Cuevas) y contar con Fernández, Sebas y Zelu, el Córdoba tiene ya ocupadas 18 fichas, de las que 14 son de jugadores mayores de 23 años y 4 de futbolistas sub 23. Para alcanzar el límite marcado por el reglamento, que son 22 (16 profesionales y seis sub 23), el conjunto blanquiverde todavía podría incorporar cuatro jugadores, dos mayores y dos menores de 23 años.

De esos cuatro fichajes como máximo que llegarán, el Córdoba destinará un mínimo de tres fichas a jugadores de ataque. Entre ellos, dos delanteros natos. Y aunque aún no han trascendido nombres de manera formal, en los despachos de El Arcángel tienen claros los perfiles a cubrir. Por un lado, se busca la garantía que puede aportar un hombre veterano y contrastado con experiencia en categorías superiores. En esos esquemas entran varios nombres y el club trabaja con la idea de dar un golpe de efecto importante, similar o incluso superior a los conseguidos con los fichajes de Javi Flores y José Antonio González o la renovación de Miguel de las Cuevas.

Para ello, en la entidad trazaron un plan económico ajustado a la confección de la plantilla y el ataque se llevará buena parte de la inversión, pues en el mundo del fútbol es bien sabido que el gol es lo más complicado de conseguir y lo que más se paga en el mercado.

Buscan en el mercado nacional, pero hay alternativas Si algo ha demostrado Alfonso Serrano con los fichajes del panameño Fidel Escobar y del costarricense Sebastián Castro es que conoce bien algunos mercados extranjeros, principalmente el de Centroamérica. Una situación que abre mucho el abanico de posibilidades al Córdoba CF para buscar sus últimos refuerzos, centrados ya en el ataque. Por la necesidad de acertar que te exige la delantera, en el club dan prioridad al perfil nacional, de futbolistas que no se expongan a un periodo de adaptación y que además cuenten con la experiencia suficiente para confiar en que su rendimiento será acorde a la inversión realizada. Eso sí, en busca de jugadores diferenciales para el ataque, las posibilidades están abiertas y Serrano no cierra la puerta a tirar de mercados menos conocidos para el gran público, pero que ofrecen opciones muy atractivas tanto en lo económico como en lo deportivo.

Además de ese perfil de hombre contrastado que asegure una buena cifra de goles y que pueda despertar ilusión entre la afición, el Córdoba también trabaja con un abanico amplio de opciones de jugadores jóvenes que se ajustan al perfil de sub 23, pero con calidad para ser diferenciales en Segunda División B. Los jugadores de ese tipo son caros y parecen fuera del alcance del conjunto cordobesista ahora mismo, pero los filiales de equipos de Primera y Segunda son una buena base donde pescar a algún futbolista más que interesante, con hambre de minutos, y que pueda llegar a El Arcángel en unas condiciones asumibles para la realidad económica del CCF.

En todo caso, la idea no es completar sin más la plantilla, sino dar otro salto de calidad sobre la buena base que ya existe. En ese modelo de jugadores de superior categoría, aunque no se trate de un hombre para la punta, entra el interés del club en Viti, el joven extremo del Oviedo. Desde la entidad blanquiverde se sigue trabajando en esa operación. Si no cristalizase, la intención es buscar para la banda un perfil similar de sub 23.

Porque el esfuerzo máximo irá en el ataque, aunque en el Córdoba están preparados para que esas operaciones se demoren en el tiempo. La espera, en muchos casos, puede merecer la pena si se ponen a tiro jugadores que ahora mismo parecen inaccesibles.

El papel de Zelu, Sebas y la cantera

En todo caso, dentro de esa confección final del plantel, habrá que tener en cuenta el papel de Sebas Moyano y Zelu, que no tienen su futuro asegurado, aunque cuentan con opciones de seguir. También será interesante ver durante los amistosos el papel que Enrique Martín otorga a hombres del filial como Trabazo y Moyano, llamados a tener ficha en el segundo equipo pero a estar en la órbita del primero durante todo el curso.

Aún queda mucho verano por delante, pero el Córdoba ha hecho buena parte del trabajo de planificación y ya está centrado en rematar la faena con las últimas incorporaciones de calidad. El gol se paga caro y el Córdoba CF parte en cierta ventaja para garantizárselo.