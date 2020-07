¿Qué aforo podrá tener El Arcángel en el inicio de la próxima temporada? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos aficionados del Córdoba CF, en un arranque de curso que se prevé marcado por la incidencia del coronavirus y que a buen seguro impondrá algunas medidas especiales, aunque todavía está por ver de qué manera acaba afectando.

La mayoría de los clubes de la Segunda División B, excepto los que aún andan inmersos en competición por la disputa de las eliminatorias de ascenso, siguen pendientes de que la Real Federación Española de Fútbol establezca las fechas en las que arrancará el próximo curso. Nada hay oficial al respecto aún, pero todas las miradas están encaminadas a la última semana de septiembre o la primera de octubre como fecha más probable para que el balón vuelva a rodar, después de la campaña más atípica que se recuerda.

De la fecha de inicio de la Segunda B dependerán en gran parte las medidas de seguridad impuestas en los estadios para evitar la propagación del coronavirus. Entre los clubes de la categoría de bronce existe el convencimiento de que la temporada podrá arrancar con público en las gradas, aunque también se asume que las limitaciones de aforo serán prácticamente inevitables, al menos en los primeros meses de competición.

En el caso del Córdoba, la gran ventaja con la que cuenta es que El Arcángel tiene una capacidad máxima de 21.822 espectadores, lo que dejaría margen para una gran entrada, de casi 11.000 personas, aunque se produzca una reducción importante en el aforo máximo por precaución.

Con la campaña de abonados en pleno desarrollo, el tema del aforo máximo que se permita en el estadio es una de las preocupaciones para el consejo de administración blanquiverde. Sin embargo, fuentes consultadas por el Día aseguran que la previsión interna más conservadora es que los estadios se podrán ocupar al 50% de su aforo. En ese supuesto, el Córdoba dispondría de casi 11.000 asientos en su feudo.

Con esa cifra, la previsión es que el conjunto blanquiverde no tenga problema alguno para dar cabida a todos sus abonados, siempre bajo un protocolo de distanciamiento social en el que los clubes tendrán que trabajar antes del inicio del curso. De hecho, salvo un repunte importante en la campaña, lo más probable es que quedase incluso un buen número de entradas disponibles para los no socios en taquillas.

Ahora bien, lo que está claro es que las últimas declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que ponía en tela de juicio que los aficionados puedan volver a los campos de fútbol antes de que acabe el 2020, no han sentado nada bien en el Córdoba, ni en la mayoría de los clubes.

Javier González Calvo fue expeditivo y contundente, como pocas veces se le ha escuchado, al recomendar al ministro que mida sus palabras y no juegue con la economía de las empresas (en este caso los clubes) ni las ilusiones de los aficionados. "No se puede cambiar de opinión cada vez que habla y cada vez que lo hace perjudica a personas. Lo que no puede ser es que no se pueda venir al fútbol y estén las discotecas llenas", sentenció el consejero delegado del club blanquiverde.

Canarias, la avanzadilla en el regreso a los estadios

Y es que es innegable que a los clubes de fútbol no les beneficia en nada esa incertidumbre con la que se mira a la próxima temporada, precisamente ahora cuando andan inmersos en sus campañas de abonados. Mientras tanto, en Canarias arrancaron los play off de ascenso a Segunda B con público en las gradas, concretamente el 50% del aforo total, después de la autorización del gobierno autonómico a la Federación Canaria.

Canarias, donde la incidencia del coronavirus ha sido menor que en la España peninsular, ha sido la avanzadilla para todas las fases de desescalada y en el fútbol también han marcado el primer paso. Un precedente que avala la previsión que se maneja en el Córdoba de que, con más de dos meses todavía de margen antes de que arranque la competición, El Arcángel pueda presentar una entrada de, como mínimo, la mitad de su capacidad máxima.