Sabas se muestra "tranquilo, sereno y fuerte mentalmente" ante de la visita al Linares

La rueda de prensa de Juan Sabas previa al encuentro de este domingo ante el Linares denota que la semana en el Córdoba CF no ha sido precisamente tranquila, tras la derrota del pasado sábado ante el Sevilla Atlético. Al técnico madrileño, que no quiso valorar si su puesto estará en juego en Linarejos, se le ha visto serio y notablemente molesto con buena parte de las críticas que está recibiendo.

El preparador blanquiverde no cree que el choque ante el Linares suponga una presión distinta a la que hay cada semana en el club. "La presión es la que tenemos desde que empezó la temporada. Somos un equipo y una plantilla armada para estar arriba y hay que ser conscientes de eso. Simplemente hemos trabajado en mejorar los aspectos que hemos visto más flojos y tratar de mejorar a nivel defensivo, ofensivo y en todos los aspectos", apuntó Sabas.

El técnico, con pocas ganas de dar demasiadas explicaciones a varias cuestiones, sí se detuvo más al ser preguntado por la importancia de este próximo partido. "Son tres puntos, estamos a tres del UCAM Murcia, que está haciendo una gran campaña. Nosotros tenemos que intentar ganar el domingo y no hay más", apuntó Sabas, que no escondió su malestar por muchas de las críticas a su trabajo: "Lo que me puedan preguntar sobre baches, negatividad y demás, no me interesa. A mí me interesa el trabajo, la humildad. Lo demás, para las redes sociales, que me insultan mucho. Aquí se trata de trabajo, trabajo y trabajo. Lo demás no me interesa, no va conmigo. Mi día a día es el trabajo, la constancia y la honradez. Yo me dejo el alma para ganar cada semana los tres puntos, que son importantísimos con este formato".

Cuando se le preguntó de forma directa por la posibilidad de su destitución en caso de caer en Linares, el técnico aludió directamente a "los responsables deportivos, porque esa pregunta yo no la puedo contestar". La que sí pudo y quiso contestar es la de su estado de ánimo: "Estoy tranquilo, sereno, fuerte mentalmente, y es lo que trato de transmitir a mi equipo. No me vale otro resultado que ganar. Ahora, soy realista, y hay rivales que juegan muy bien al fútbol y que te pueden ganar, o te pueden empatar".

El madrileño insistió en que, pese al ambiente enrarecido de toda la semana, para él ha sido "normal, del trabajo a casa y de casa al trabajo". "No me afecta absolutamente nada, yo estoy fortísimo desde el primer día. Los objetivos siempre se cumplen cuando uno está preparado para conseguirlos", añadió el técnico, que quiso volver a recordar que "el sábado perdimos un partido, nada más", aunque dejó claro también que "no estuvimos bien y tenemos que mejorar, como todos los equipos".

"Lo que me preocupa es ganar"

Más centrado ya en el partido ante el Linares, al técnico se le cuestionó por el césped de Linarejos y lo que espera encontrar. "No sabemos, después de las lluvias, lo que nos vamos a encontrar. El partido que vimos esta semana, estaba más o menos. Es lo que hay, lo que toca, y nos tenemos que adaptar. Lo que me preocupa es ganar por encima de todas las cosas. Queremos dar buenas sensaciones desde el principio y que la gente esté contenta", apuntó.

Con la convocatoria prácticamente hecha al disponer de 20 futbolistas para esta semana, Sabas aseguró que su esquema de juego no variará demasiado del visto en anteriores semanas. "Más o menos lo mismo, cuatro atrás, dos pivotes, tres mediapuntas y un punta. En base a eso, a las dificultades que nos ponga el rival o el resultado que se vaya dando, tomaremos decisiones o no", indicó el técnico.

También se refirió el preparador blanquiverde a Djak Traoré, en una semana marca por el expediente sancionador que el club le abrió al mediocentro por vestir los colores del Sevilla tras la derrota ante su filial. Sabas lo ve tranquilo y dio a entender que ese aspecto no tendrá incidencia en sus decisiones deportivas: "A mí no me ha transmitido que tenga problemas. Viendo su actitud, que es buena y con normalidad, así actuaremos los responsables de hacer la convocatoria y el once inicial".