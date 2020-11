Aún con el regusto amargo de la derrota en Linarejos, Juan Sabas tuvo que afrontar el mal trago de atender a los medios de comunicación, en la que bien pudo ser su última comparecencia como técnico del Córdoba. El entrenador madrileño se lamentó de lo poco que necesitó el rival para llevarse el partido y reconoció que hay "muchísimo que mejorar", aunque se ve con fuerzas para revertir la situación, si es que el club se lo permite.

"Después de una derrota poco consuelo hay. Hay que levantarse siempre. Además, te vas con la sensación de que te han tirado una vez a puerta y te ganan. Al final, me quedo con la reacción del equipo, con la segunda parte, que quiere y que va, tiene ocasiones, pero no entran... Hay que seguir, no queda otra", apuntó Sabas en su primera valoración del encuentro.

La siguiente pregunta era obvia, si se ve con fuerzas para seguir adelante, y el madrileño fue claro: "Siempre. Hay que sentirse con fuerza para sacar las cosas. Hay que tirar para adelante. En peores momentos me he visto y he sacado las cosas adelante. Al final hay que tener la conciencia tranquila de que te dejas el alma en el trabajo diario y nada más".

En lo que no estuvo de acuerdo el técnico es que a su equipo le pudo faltar intensidad. "Antes del partido hablamos que había que igualar la intensidad del rival y no creo que le haya faltado eso al equipo. Ellos se han puesto por delante y han sabido jugar sus cartas. Si el equipo hubiera tenido acierto de cara al gol, habría sido de otra manera, pero los chicos se han dejado el alma", defendió Sabas.

Cuestionado por esa forma de plantear los partidos, a la espera del rival, el técnico defendió sus ideas. "No se trata de especular, se trata de jugarle a los rivales cómo creemos que podemos ganar. Cuando hemos encajado hemos dado un pasito para presionar pero nos costaba. Las sensaciones, al final, es que ellos con poquito nos han ganado. Han tirado en el primer gol, luego el penalti es discutible. Nosotros hemos tirado mucho y no hemos tenido suerte", indicó el preparador blanquiverde, que sí reconoció que "hay que mejorar muchísimo en defensa, ajustar las líneas y trabajar".

Ahondando en esa falta de pegada de su equipo, Sabas destacó las ocasiones marradas por sus jugadores. "En la segunda parte, el equipo ha sabido jugar y ha llegado con bastante claridad por bandas, pero no marcamos goles y eso te condena. Hemos tenido en la primera parte la de Piovaccari, luego Piovaccari otra vez al larguero, la de Willy que el portero hace un paradón... Tenemos tres o cuatro ocasiones que no marcamos y los equipos nos llegan una vez, en un centro lateral, y nos hacen gol", lamentó el entrenador.

El mal estado del césped y la falta de confianza

Sabas reconoció además que esperaba que Linarejos tuviera mejores condiciones en su césped: "El campo estaba mal, y cuando está mal, si no tienes mucha confianza, te merma. Nos ha costado adaptarnos. Luego en la segunda parte hemos mejorado, pero no ha sido suficiente". Para el técnico, fue un condicionante importante en el partido. "Queríamos alargar el partido porque sabíamos que si llegábamos con portería a cero al descanso, tendríamos posibilidades de ganar, pero no ha sido así", lamentó.

Ante la reiteración de la pregunta sobre su posible destitución, Sabas desvió la respuesta hacia los responsables deportivos de la entidad: "No es una cuestión mía. Son ellos los que os tienen que responder. Yo me dedico a trabajar, le guste o no a la gente mi forma de leer los partidos. Yo soy un tipo honrado y trabajador. A partir de ahí, esas preguntas tienen que ir a la gente que tiene esas competencias".