Germán Crespo, prudente ante la visita de la UD San Fernando

Sin apenas tiempo para digerir el triunfo en la Copa RFEF, el Córdoba CF tiene ya la mente puesta en la visita del domingo de la UD San Fernando, rival que llegará a El Arcángel con el cartel de víctima propiciatoria, pues acumula cuatro encuentros sin ganar y es uno de los conjuntos más modestos de la categoría. Con todo, Germán Crespo no quiere afrontar el partido con excesiva confianza y recela tanto de lo que pueda plantear el rival como del apartado físico de su plantilla, que le obligará a gestionar ciertas rotaciones ante la acumulación de partidos que la competición copera puede generar.

El estado físico de sus jugadores es una de las preocupaciones del técnico blanquiverde, y así lo reconoció en sala de prensa. "Tanto ayer como hoy hemos intentado bajar la carga, porque venimos de dos viajes y dos partidos intensos. Lo que queremos es llegar lo más frescos posible al partido del domingo. Mañana tendremos el último entrenamiento para poder trabajar conceptos de cómo plantearemos el partido. Pero el cansancio es evidente, aunque creo que la gente llegará al 100%", apuntó el granadino.

A ello se sumas las bajas, que volverán a condicionar sus plantes, como es el caso de Toni Arranz, que sufrió un percance muscular en La Línea. "Toni Arranz era lo que vimos en La Línea, hay que confirmarlo con una prueba, pero parece que no habrá rotura. A lo mejor una pequeña elongación y casi seguro pueda estar para el siguiente partido", explicó Crespo, que dejó en interrogante la presencia de Carlos Marín: "Se ha descartado que tenga rotura, pero tampoco hemos querido precipitar su regreso a los entrenamientos. Ha estado al margen y mañana se probará, pero lo más seguro es que pueda llegar". Totalmente descartado queda Viedma, del que apuntó que su baja será "para un tiempo largo, cinco o seis semanas", además de Julio Iglesias, que está fuera "por el gol que recibió" en el duelo ante el Don Benito.

El rival es otra variante de la que Germán Crespo recela, aunque siempre teniendo claro que lo primero es el nivel que su equipo exhiba. "El San Fernando es un equipo que empezó ganando en un campo muy complicado, donde nosotros no fuimos capaces de ganar. Es verdad que ha ido de más a menos, no le han acompañado los resultados. No nos podemos confiar por sus malos resultados. Hay muchas circunstancias y es un equipo que tiene que adaptarse a la categoría, porque está acostumbrado a jugar allí, en campos de dimensiones cortas. Pero tenemos que fijarnos en nosotros, en mantener la intensidad con la que estamos entrando en los partidos", apuntó el granadino.

Espera "un rival replegado atrás"

De lo que pueda proponer el conjunto canario, el técnico del Córdoba CF espera "un equipo que no juegue con la alegría del Don Benito, que nos espere en bloque bajo, que juegue más replegado atrás". "En Antequera hubo momentos en que jugaron más juntos atrás y en otros momentos fueron a presionar arriba. Imagino que nos habrán estudiado e intentarán contrarrestar lo mejor que tenemos nosotros. Pero tenemos todo preparado para el planteamiento que nos pueda hacer el rival, tenemos variantes y nos adaptaremos a lo que traigan ellos", avisó Germán.

Acerca de los jugadores elegidos para el duelo del domingo, el técnico dejó entrever que volverán los cambios. "Sabíamos que si pasábamos tendríamos miércoles-domingo y a eso me refería. En todos los partidos va a haber rotaciones, como el caso de Toni Arranz, que teníamos pensado que descansara esta semana. En esa línea habrá jugadores que no tendrán minutos porque el miércoles queremos pasar la eliminatoria", expuso el técnico, que también reconoció sus limitaciones para rotar: "Hay jugadores, por lo que nos está pasando con las lesiones, que nos gustaría rotar como Álex Bernal, o los centrales. Pero ahí estamos más limitados por las lesiones, que están siendo en la misma zona. El domingo saldrá un equipo competitivo, con once jugadores frescos. Lo que queremos tener claro es que cuando acabe esta serie de partidos, esté la gente al 100%".